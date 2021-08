El presidente instruye atender caso de José Eduardo Ravelo

Andrés Manuel López Obrador atenderá a la madre del joven José Eduardo Ravelo, presuntamente abusado sexualmente y asesinado por elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán.

El presidente giró instrucciones a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que atienda este asunto.

Verá la posibilidad que la Presidencia presente una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que el caso no se quede en el ámbito local.

“Que se vaya al fondo y se castigue a los responsables; incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra que hubieron estas violaciones graves”, advirtió López Obrador.

Advirtió que, ante la descomposición en el Poder Judicial, no debemos conformarnos con lo que dicten los jueces, con la “cosa juzgada”.

Si las instituciones de justicia no están a la altura de las circunstancias, están echadas a perder, pues es sólo una legalidad ficticia, expresó el presidente.

Recordó que antes se modificaban las leyes y la Constitución sólo para legitimar la injusticia, así como las reformas y saqueos del periodo neoliberal.

“Esto ya cambió: es denuncia y cero impunidad, y tenemos que seguir avanzando, que lo sepan los policías, los mandos, las autoridades, que todos asumamos nuestra responsabilidad”, advirtió.

En otro tema, AMLO planteará un cambio profundo en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) en la iniciativa de reforma que enviará al Congreso.

Insistió en que es necesaria una renovación tajante porque sus integrantes no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo.

“Vamos a plantear cambio completo, una renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no les gusta la voluntad del pueblo. No aplican que por encima de la ley nadie. Tiene que haber un cambio, no es un asunto personal”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México