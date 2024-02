El «Prian» en descomposición partidista, todos los abandonan: Olga Romero

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo sentenció que el PRI y el PAN se están quedando sin militantes, «pues todos saben que ganará Morena» y en las próximas semanas se sumarán más cuadros a este partido político.

En rueda de prensa, la presidenta de Morena en Puebla señaló que los priistas y los panistas saben que Morena ganará las elecciones del 2 de junio, por eso cada día abandonan a sus respectivos partidos políticos y se suman a la «Cuarta Transformación».

Olga Romero hizo hincapié en que el PRI y el PAN se están desmoronando lentamente porque sus dirigentes no escuchan a la militancia e imponen candidatos que no tienen arraigo con la población.

La morenista indicó que la deserción de priistas y panistas se debe al rechazo de sus respectivas militancias a sus dirigencias por las decisiones que están tomando.

Olga Romero puso el ejemplo de lo que está ocurriendo en el PRI, donde su dirigente Néstor Camarillo ha propiciado la peor crisis en los 100 años de ese partido político en Puebla. Tal es el fracaso del priista que el Comité Ejecutivo Nacional le envió a un delegado especial.

También señaló que otro factor del desmoronamiento de la coalición del «Prianrd«, es la imposición de candidatos, lo que calificó como una falta de respeto a los militantes de esos partidos políticos.

“En una designación de candidaturas donde no se consulta, donde no se procesa, donde no se toma la opinión de los integrantes”, dijo.