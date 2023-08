El pueblo es el motor del cambio, afirma Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el motor de la Cuarta Transformación es el pueblo; se trata, dijo, de un movimiento pacífico que se construye entre todas y todos, desde abajo, a través de la revolución de las conciencias y con base en principios.

«El motor del cambio es el pueblo… Aquí lo importante en México es que son millones de mexicanos los que han tomado conciencia, entonces no depende de un hombre ni de un grupo ni de una vanguardia, estamos hablando de millones de ciudadanos, de personas; es un fenómeno» Andrés Manuel López Presidente de México

En su conferencia matutina, enfatizó en la importancia de fortalecer los ideales porque, de lo contrario, “se cae en el pragmatismo, en la lucha del poder por el poder, en el ‘quítate tú porque quiero yo’ y aquí hay que poner siempre por delante los ideales, las causas del pueblo, las causas de la nación”.

El mandatario reiteró que el principal objetivo de cualquier gobierno progresista en el mundo es lograr la felicidad de la población a partir de la atención y la justicia social.

«¿Por qué somos de izquierda? Porque estamos a favor de los desposeídos, estamos a favor de los pobres, eso es ser de izquierda; ser de izquierda es estar a favor de la justicia, ser honesto y ser demócrata. Pero, además de que uno se siente muy bien porque se está llevando a la práctica el principio del amor al prójimo y se está ayudando a los más necesitados. Además de eso, no hay pierde porque la gente siempre reconoce, siempre apoya y es lo que permite seguir avanzando y transformar»

Sostuvo que está a favor del cambio y de la justicia social, en contraste con el bloque conservador de derecha.

“No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados; no. La derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa el pueblo; la derecha gobierna para una minoría siempre”, aseveró.

La economía moral y el humanismo mexicano, fundamentos del Gobierno de la Cuarta Transformación, lograron la disminución histórica de la pobreza y la desigualdad, lo que abona a la estabilidad económica del país.

«Estoy muy contento porque en décadas no se había disminuido la pobreza como ahora, pero, sobre todo, en décadas no se había logrado reducir la desigualdad como ahora… Nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción ni los lujos en el gobierno y que todo lo que se ahorra se le dedica, se le destina al pueblo y por eso está fuerte la economía»

El presidente resaltó otros factores positivos para el crecimiento y la distribución justa de la riqueza, como la eficiente recaudación, la generación de empleos que está a punto de llegar a los 22 millones de trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que en el primer semestre del año México fue el primer socio comercial de Estados Unidos. Adicionalmente, el peso mexicano es la moneda más apreciada en el mundo con relación al dólar.

“Vamos bien y lo que más satisfacción me causa: que se esté disminuyendo la pobreza y la desigualdad”, puntualizó.

