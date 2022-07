El rockandroll salva mi alma

Suena la interferencia del amplificador por el roce de vibraciones contra el micrófono, los músicos se van acomodando en un minúsculo y gravitante espacio.

Entre los labios se ve una púa lista para ser utilizada en las rasgaduras de una sintonía.

El viernes 22 de julio, se presentaron en el Bar, El venado y el zanate, Ampersant, Artificial Tiger y Sex Sex Sex, tres propuestas diferentes de la rockera escena poblana.

¿Te gustan bandas como The Offspring, Thirty Seconds to Mars y My Chemical Romance? Pues a los amigos de Ampersant, parece que no solo les gusta, sino que son sus bases para crear canciones que se ahogan en un sonido sacado del 2007.

Si lo tuyo es cantarle a la incomprensión de la vida, tener mal de amores y aún así ser cool, no puedes dejar desapercibida esta banda.

Continuemos con una banda, que esta revolucionando los oídos, con sus influencias del rock alternativo de principios de este siglo, fusionando y jugando con el punk y garage, llega Artificial Tiger.

Sus canciones son un regalo para todo aquel que ame bailar y moverse hasta el amanecer. Compuesto por una alineación de dos guitarras, un bajo, voz y una batería, este cuarteto, se las ha ingeniado para encontrar una calidad de nitidez en sonido a la hora de rockear en vivo.

La banda más esperada fue Sex, Sex, Sex. La energía de estos muchachos es equivalente a una bomba molotov, la composición y los juegos que componen su sonido invitan al escucha a que el rock salve el alma.

Las canciones de esta banda te remonta a aquellas tardes de preparatoria, a cuando uno ponía el estéreo a todo volumen para patear al aire. Son una verdadera joyita local.

En general, este toquin fue una divertida experiencia que después de la pandemia no vino mal.

Muchas gracias a Gustavo Caballero Maldonado por el registro fotográfico.

