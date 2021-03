El sindicato de Pemex es corrupto, corruptísimo: Hebraicaz Vázquez

Francisco Herrera Coca

En 2021, los aires de este festejo vienen cargados de promesas sobre los cambios largamente esperados al interior, no sólo de Pemex, sino del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), una organización que durante las últimas décadas estuvo secuestrada por uno de los hombres más poderosos de los últimos sexenios: Carlos Romero Deschamps.

El 16 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que el exlíder sindical había renunciado a Petróleos Mexicanos; ya en octubre de 2019 había dejado la Secretaría General del STPRM, lo que abrió la puerta a una renovación sindical.

La pugna por el liderazgo del sindicato, clave en la lucha por limpiar a la paraestatal de la corrupción, aparecen varios nombres. Uno de ellos es el de Hebraicaz Vázquez Gutiérrez, combativo petrolero que se ha dedicado a denunciar la corrupción al interior del sindicato desde los tiempos de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”.

En entrevista exclusiva con El Ciudadano, Vázquez Gutiérrez no duda en afirmar que Manuel Limón Hernández, actual secretario general interino, representa una continuidad con el estilo que durante años cultivó Romero Deschamps desde 1993.

“Lo malo es que también Limón, (Ricardo) Aldana, (Fernando) Navarrete, están metidos en la corrupción y lo más probable es que Santiago Nieto (director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda) tenga ya una investigación sobre Romero Deschamps y sus secuaces”.

Personajes todos ellos ligados al “Pemexgate”, un desvío de más de mil millones de pesos ocurrido en el año 2000 para apoyar la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida, quien a la postre perdió ante Vicente Fox. Pero la llegada del panista no trajo consigo ningún cambio al interior de la paraestatal o del sindicato, es más, el poder de Carlos Romero pareció crecer.

Respecto a Romero Deschamps, Hebraicaz señala “Ha cometido delitos muy graves, hasta asesinatos. Tiene que comparecer ante la justicia. López Obrador dice que la justicia tarda pero llega, por eso le agarré la palabra al presidente de la República, porque tengo 50 años de luchar”.

Uno de los cambios que celebran los opositores de los líderes “charros” en los diversos sindicatos de México es la desaparición de las votaciones “a mano alzada”, donde hasta con pistoleros se obligaba a los trabajadores a apoyar a determinado candidato. Ahora, las elecciones serán con voto secreto y en algunos casos serán supervisadas por el INE.

“Así se evitan los cacicazgos, pero al llegar hay que modificar todo el estatuto”, para que el nuevo asegure el “voto secreto, universal y directo, no reelección y manejo transparente de las finanzas. No reelección porque, precisamente, el corporativismo sindical frena el desarrollo económico y político del país porque genera cacicazgos, corrupción, impunidad. Es lo que le pasó al sindicato de Petróleos”.

Hace poco más de un año, Hebraicaz Vázquez registró el Movimiento Nacional Petrolero, con el que ha recorrido 30 de las 36 secciones del SPTRM en su búsqueda por conseguir la dirigencia sindical.

Además, ha denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la presión que ejercen varios líderes sindicales que pertenecen al PRI, quienes “están amenazando a los trabajadores de que tienen que votar por el PRI, que tienen que llevar sus credenciales y que tienen que vestir de rojo, y al que no vaya lo van a chingar, así, con esas palabras”.

Hebraicaz Vázquez

“Conozco las tripas del sindicato y de Pemex”

Pero esta corrupción no empezó en el sexenio de Carlos Salinas ni con la llegada de Carlos Romero Deschamps; viene de tiempo atrás.

Hebraicaz Vázquez recuerda una reunión en la década de los 70 donde estuvieron presentes el presidente Luis Echeverría; Porfirio Muñoz Ledo, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Antonio Dovalí, director de Pemex; y Pedro Ojeda Paulleada, procurador general de la República. Ahí, Dovalí hizo un relato pormenorizado de la corrupción que privaba en el sindicato dirigido por “La Quina”; ante esto, Echeverría le preguntó a Hebraicaz de donde venía la corrupción:

-De arriba hacia abajo, respondió el sindicalista.

-¿Seguro?, preguntó Echeverría.

“Salimos, cantaron el himno nacional los trabajadores, eran diez mil trabajadores, ¿y qué pasó?, que nos aplicaron la cláusula de exclusión 30 meses después”, dicha cláusula, declarada inconstitucional en 2001, permitía al patrón despedir a los trabajadores que fueran expulsados del sindicato.

Ayer 17 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, Hebraicaz Vázquez pidió a la Fiscalía General de la República retomar la denuncia que realizó hace años por un fraude en la venta de residuos petroleros orquestada por el antiguo líder sindical durante el sexenio de José López Portillo, en los años 80.

Con el derecho que nos otorga el artículo 8 Constitucional, solicito de forma respetuosa a la @FGRMexico haga saber públicamente qué gestiones realizaron los funcionarios responsables ante la denuncia penal que realicé en la PGR, 7377/83 mesa 4 especial, que fue ratificada, por March 17, 2021

“El que me entregó los documentos fue un gran periodista, Manuel Buendía (…) revisé, eran las actas notariales, las mandé a traducir y el resultado fue que era la venta del petróleo crudo (slop oil). Petróleos Mexicanos le vendía a ‘La Quina’ o al sindicato de petroleros a dos dólares el barril, y él le vendía a una compañía extranjera a 12 dólares. Cuando veo los documentos voy con mi abogado e hicimos la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Se armó el escándalo y le cancelaron al sindicato el contrato. Pero durante el tiempo que les dieron la concesión ellos habían ganado un billón quinientos mil millones de pesos entre López Portillo, (Jorge) Díaz Serrano (exdirector de Pemex) y ‘La Quina’. Y esa denuncia la archivaron”.

Señala además que López Portillo otorgó a La Quina el 70 por ciento de la perforación, pese a que el sindicato no contaba con maquinaria para realizar dichas tareas. Entonces, el líder sindical concesionó la perforación a empresas a las que cobraba el 20 por ciento por cada contrato. Esto es un ejemplo de la corrupción que ejerció el SPTRM lo mismo con gobiernos del PRI que del PAN.

A la caída de “La Quina”, con Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, Carlos Romero Deschamps asumió el liderazgo sindical y mantuvo las mismas prácticas; mientas, los opositores como Hebraicaz no tuvieron la misma suerte.

“A mí me secuestraron, me hicieron un simulacro de ametrallamiento y nos metieron a la cárcel a mí y a nueve compañeros. Salimos a los seis meses y tres días porque no tenían como comprobar. Me acusaron de ser de la guerrilla de Genaro Vázquez. La lucha ha sido muy larga”.

Cuestionado sobre si esta tendencia hacia la corrupción se puede revertir dentro del sindicato, Hebraicaz responde: “Yo estoy participando en la elección a secretario general del Sindicato, yo he visitado 30 secciones”, entre las que se cuentan Villahermosa, San Martín Texmelucan, Poza Rica, Reinosa.

“El sindicato dice que estoy jubilado. A mí me jubilaron a la fuerza, pero yo me apoyo en la Constitución Política (…) el Artículo 35 que me da el derecho de participar y además hay dos sentencias de la corte que dicen que un jubilado tiene el mismo derecho que un activo”.

Sobre el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, Hebraicaz recuerda que durante los gobierno neoliberales, las refinerías, en lugar de trabajar al cien por ciento, operaban al 40 por ciento, lo que disminuyó la producción y obligó a importar gasolina. “Ahí estaba el negocio”, señala.

“Un barril de petróleo, pasándolo por la petroquímica, aumenta 300 veces su valor. Entonces, cómo no va a ser negocio. Japón no tiene petróleo y tiene refinería y petroquímica (…) hablan así porque la derecha y la ultraderecha atracaron al país”.

Sobre el Pemexgate, nos comenta que el desvío fue mayor: “Dice la gente que (Romero Deschamps) nomás le entregó mil millones al candidato (Francisco Labastida) y él se quedó como otros 500 millones”.

“Andrés Manuel no va a hacer migas con estos cabrones, ni tampoco les puede entregar la joya de la corona a los priístas. Pemex se lo tiene que entregar, a través del voto secreto, a un dirigente que sea honesto, revolucionario en todos los aspectos”.

“Todos han robado a Pemex. Yo estoy muy enojado porque he sido víctima de una injusta represión”.

Pero Vázquez tampoco ve un panorama color de rosa. “A pesar de que está Andrés Manuel, aún hay corrupción en Petróleos Mexicanos”.

Por lo pronto, Romero Deschamps pidió su jubilación de más de cien mil pesos al mes mientras su aliado, Manuel Limón, intenta mantener la dirigencia sindical.

La pregunta se mantiene. Este 18 de marzo ¿la celebración es distinta?