El Yunque, grupo nazi y fascista, debe desaparecer: Fernández Noroña

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena-PT, Gerardo Fernández Noroña, convocó a extinguir a “El Yunque” en Puebla a través del voto en las urnas, por considerar que es un grupo político “nazi, fascista, clasista e hipócrita”, que debe desaparecer.

De visita en la ciudad para presentar su libro “La Casa Blanca”, como parte de su proselitismo por la candidatura presidencial, el diputado federal con licencia sostuvo que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados pueden derrotar al PAN en la elección por la gubernatura, la capital y la zona conurbada.

En entrevista con El Ciudadano México recordó que en 2018 la alianza izquierdista arrasó en alcaldías y diputaciones, por lo que en 2024 se debe buscar repetir la fórmula en aras de recuperar lo que se perdió en 2021, como la capital del estado y los municipios conurbados.

El legislador del PT sentenció que “El Yunque”, grupo político ligado al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no debe llegar al gobierno estatal porque representaría una regresión en materia de derechos humanos.

Esto al señalar que es una legión “fascista, clasista e hipócrita”, porque quienes la integran se dicen creyentes de la religión católica, pero no ejercen lo que ésta profesa, sino que “apuñalan por la espalda” a la gente.

Por ello dijo no entender a las clases medias y altas que apoyan a la oposición y “odian” a Morena, pues aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no les ha ido mal”, incluso les ha ido mejor que con administraciones pasadas.

Bajo este contexto reconoció que hay quienes lo ven – a Fernández Noroña- como alguien peligroso para el país, pero afirmó que nunca ha tenido la intención de implantar una dictadura como forma de gobierno ni atentar contra la propiedad privada.

“No les hemos tocado nada ni lo haremos. No vamos a atentar contra su propiedad y su forma de vida, pero a pesar de eso nos odian, nos aborrecen (…) No les hemos hecho ningún mal. No estamos quitando nada a nadie”