Elecciones de renovación para consejeros Morena a nivel nacional

El día de hoy se celebraron las elecciones para consejos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dejando en claro que están en juego 300 distritos, un total que dará los tres mil consejeros del partido. La elección de consejeros se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio como el primer paso para el Congreso Nacional de Morena, sin embargo hasta el momento se han reportado ciertos incidentes los cuales muchos denuncian que se trata de personas externas a la militancia quienes han generado tales fricciones.

Militantes quemaron las urnas y boletas durante la jornada de votación para elegir consejeros, en el municipio de Huehuetán.

Cientos de militantes del Morena arribaron al domo del municipio de Huehuetán, que es sede del distrito 13, donde destruyeron las urnas y procedieron a quemar las boletas.

En Minatitlán agredieron a la diputada Jessica Ramírez, impidiéndole el acceso al centro de votación de Morena.

Presuntamente, desde la madrugada el equipo de Carmel Medel prácticamente “secuestró” la elección de Morena en Minatitlán, por lo que se prevé la anulación del proceso en ese municipio.

Por medio de redes sociales, se ha señalado a la senadora, Gabriela Benavides, de presuntamente entorpecer las elecciones de Morena a consejeros.

Según refieren los reportes, el domicilio de la senadora Gabriela Benavides, del Partido Verde Ecologista, se encuentra enfrente de la Unidad Deportiva donde se está llevando a cabo la votación de Morena.

John Ackerman denunció que las boletas para votar en las elecciones Morena consejeros 2022, no están foliadas, ni cuentan con ninguna medida de seguridad.

Asimismo, John Ackerman afirmó que ya habían empezado a presentarse las primeras denuncias sobre boletas apócrifas, con el fin de para rellenar las urnas.

De acuerdo con lo reportado por Ackerman, las denuncias sobre las boletas apócrifas, provienen de Chilapa, en el estado de Guerrero.

Mario Delgado vota

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no se permitirá el acarreo, compra de votos ni otras prácticas ilegales durante las votaciones para renovar el Congreso Nacional del partido.

Por otra parte, el dirigente de Morena aseguró que sólo 2% de las más de 43 mil personas que se registraron para aspirar por un cargo en el Congreso Nacional.

Marcelo Ebrard invita a incentivar la democracia

El canciller votó en la casilla ubicada en el club Deportivo Hacienda, en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Después de las 09:00 horas del sábado, en entrevista con el canciller hizo un llamado a los militantes de Morena a incentivar la democracia.

Claudia Sheinbaum en Tlalpan

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó a formarse a la fila ubicada sobre la calle Diligencias, en la alcaldía Tlalpan, para acudir a emitir su voto en la Biblioteca San Pedro Martir.

Sin votos de Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, determinó que no participaría en el proceso de elecciones «porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten». A través de su cuenta de Twitter, Monreal compartió un video explicando sus razones, por la cual no participará en el proceso electoral.

Con información de El Universal, SDP noticias, Milenio

Foto: EsImagen

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com