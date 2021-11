Elena Poniatowska recibe el Doctorado Honoris Causa en el 50º Aniversario del INAOE

Santa María Tonantzintla.- Elena Poniatowska Amor recibió el Doctorado Honoris Causa por sus aportaciones a la literatura mexicana y mundial, además de las contribuciones que realizó al rescatar la memoria de Guillermo Haro Barraza y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

La primera parte de la ceremonia protocolaria estuvo presidida por el doctor Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, Director General del INAOE; el doctor José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el ingeniero Feliciano Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación y Evaluación del Secretaría de Educación Pública federal; el Vicealmirante Ciudadano General de Estado Mayor Héctor Pineda Cruz, Director General de Servicios Generales e Hidrográficos de la Secretaría de la Marina Armada de México, y el general Brigadier Diplomado de Estado Mayor Héctor Jiménez Báez, Director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En su mensaje de bienvenida, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez hizo una invitación a las nuevas generaciones a tomar la estafeta, llevarla hacia el futuro y transmitirla.

En la primera parte de la ceremonia se rindió homenaje a los doctores Luis Raúl Berriel Valdos, Javier de la Hidalga Wade y Oleksandr Malik, investigadores del INAOE, y a Pedro Tecuatl Tecuatl, técnico de la Coordinación de Óptica, quienes fallecieron durante este año.

Asimismo, se entregó póstumamente al doctor Raúl Berriel Valdos el grado de Investigador Emérito del INAOE. Como cada año, se reconoció al personal con 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio en el INAOE.

Después de un breve receso, se retomó la ceremonia. En esta parte del programa se integraron al presídium la doctora María Elena Álvarez Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el doctor Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla.

“Qué diría Guillermo Haro del honor que me hacen ahora en el INAOE de Tonantzintla. Qué dirían Braulio Iriarte y Luis Rivera Terrazas que subían todas las mañanas con sus portaviandas para observar las manchas del Sol. Qué dice hoy el Dr. Alejandro Cornejo, quien nos acompaña al lado del actual director del INAOE, don Edmundo Gutiérrez. Guillermo Haro diría que vivimos en un mundo al revés. Un mundo tan sorprendente como la bienvenida que le dio a él Alfonso Reyes al recibirlo como miembro de El Colegio Nacional y llamarlo sacerdote del telescopio”

“También hoy, 33 años después de su muerte siento el mismo destanteo, me destantea que ustedes hombres de ciencia, jóvenes trabajadores y trabajadoras de Tonantzintla, me envuelvan en el gran abrazo del mundo de la ciencia al que sólo tengo acceso porque ustedes me abren los brazos y supongo que lo hacen y decidieron porque creí y creo en Guillermo Haro y en su observación del cielo nocturno, creo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y en sus antiguos y nuevos investigadores”

Elena Poniatowska Amor