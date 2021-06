Embajada de EU reparte “maíz con gorgojo” a opositores al gobierno: AMLO

Por Ezequiel Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la embajada de Estados Unidos en México de repartir “maíz con gorgojo” a organizaciones de la sociedad civil opositoras al gobierno federal.

No obstante, dijo que su administración no va a limitar la libertad de expresión y tampoco censurar adversarios.

En la conferencia mañanera, sin insistir en la repuesta a la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos para pedir que deje de financiar a sus opositores, el titular del Ejecutivo federal arremetió de nueva cuenta contra sus adversarios, a los que llama “conservadores”.

“Aunque ellos piensen que sus estrategias o pensamiento es lo predominante, no es así, ya cambiaron las cosas. Hay un pueblo muy consciente muy politizado, muy despierto, me quito el sombrero”, expresó.

Luego, dijo que en el gobierno anterior no había información porque “todos se callaban, eran muy pocos los medios que informaban, pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado, los intelectuales bien maiceados, todos”, aseguró y dijo:

“Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada Sociedad Civil a la embajada de Estados Unidos, o sea que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo”, señaló con sorna el presidente López Obrador.

Enseguida, lanzó una sugerencia a sus críticos.

“Otra recomendación respetuosa: que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen porque se ponen coléricos, se obnubilan. No es para tanto, tranquilos, somos todos mexicanos, sí hay democracia y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejarle a los mexicanos que decidan y vamos a hacer las cosas en paz”, indicó.

El presidente consideró que, pese a que sus oponentes intenten unirse para repetir estrategias del pasado histórico como el periodo de Independencia, Reforma y la Revolución, su gobierno, dijo, ha procurado “atender” las necesidades básicas del grueso de la población.

“Eso hace la diferencia, pero en la mentalidad conservadora reaccionaria, esto no se alcanza a entender porque para ellos el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos, intelectuales y periodistas, no del pueblo y por eso su enojo, su coraje, su rabia, de que no les funcionan sus estrategias por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen”, aseguró el mandatario.

Incluso aseguró que el pueblo sabe que son sus tiempos, argumentando que “no se le había tomado en cuenta” y les repartían “migajas y eso cuando los de arriba necesitaban los votos”.

“Ahora es distinto, ahora el pueblo es primero y el pueblo es muy inteligente, muy sensible, no es como piensan los conservadores que opinan con cierta frecuencia o en sus pláticas, de que el pueblo es malagradecido”, concluyó.

EL CIUDADANO/ APRO