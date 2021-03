Emilio Zebadúa fue citado para declarar por caso Rosario Robles

El juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Sur, Alejandro Ganther Villar Ceballos, citó a Emilio Zebadúa González, ex oficial alcalde de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para declarar como testigo en el proceso que se le sigue a Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Luego de concluir la audiencia intermedia que duró casi cinco horas, el impartidor de justicia citó este martes para dictar auto de apertura a juicio oral, a efecto de que asista la ex secretaria de Estado, ya que desde el viernes pasado solicitó no asistir.

«Logramos la inclusión de Emilio Zebadúa. Para nosotros se convierte en un testigo muy importante, pues consideramos que radica en él la responsabilidad de la firma de los convenios y en su caso si había alguna irregularidad prevía a la firma, él debía haberlo comunicado a Rosario Robles. Esa información no existe. La revisión que se hace de la cuenta pública se realiza dos años después de que se ejerció el presupuesto», señaló Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionario.

Agregó que el juez de control les aceptó 38 documentos de prueba y 12 testimonios para la siguiente etapa del juicio.

«El juez nos admitió la declaración de Emilio Zebadúa, con la finalidad de que se presente y declare para que hable respecto a la firma del convenio y la responsabilidad que tenía, pero principalmente de lo que se argumenta de las irregularidades que hay la presentación de los distintos comprobables «reiteró.

Dijo que no les admitieron que se presente a declarar el actual Auditor Superior de la Federación, David Colmenares para que explique el estado procesal del caso. «Lo consideramos contradictorio porque a la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, les aceptan al ex titular Manuel Portal. Tampoco se nos aceptó como testigo el ex subsecretario Javier Guerrero», ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles Berlanga encabezó la dependencia.

Epigmenio Mendieta agregó que «era necesaria la declaración de ese servidor público porque en él radicó la estrategia para la construcción de todo lo que tenía que ver con las firmas de los convenios con las distintas universidades. De ahí en fuera, todos los documentos que ofrecimos nos fueron admitidos y estaré al pendiente del auto de apertura a juicio oral que no se puede por una suspensión que tenemos, sin embargo el juez preguntará mediante un oficio al juez federal si está en condiciones de dictar el auto o hasta que se resuelva los amparos y la revisión correspondiente estaría en condiciones de dictar la apertura a juicio oral «.

Fuente: La Jornada

