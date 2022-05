Empresas contratarán a egresados; sin sanciones a las omisas

Los recién egresados de las universidades tendrán mejores condiciones para obtener su primer empleo, pues la experiencia laboral que les soliciten en las empresas, privadas o públicas, se comprobará con una constancia, una vez que concluyan su servicio social y prácticas profesionales, de acuerdo con las reformas que se aprobaron en la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social en el Congreso del Estado.

Sin embargo, hasta el momento no se detallan sanciones en contra de las compañías o dependencias gubernamentales que incumplan con este nuevo ordenamiento, que tendrá que ser votado en el pleno por los 41 diputados locales.

En sesión de la comisión, y con la asistencia de cuatro de siete diputados, se aprobaron por unanimidad varias reformas a los artículos 5 y 7 de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla, mediante las iniciativas presentadas por los legisladores Eduardo Castillo López (Morena) y Rafael Alejandro Micalco Méndez (PAN), presentadas en enero y mayo, respectivamente.

De acuerdo con el proyecto de Castillo López, el primer trabajo se vuelve trascendental, ya que los graduados aceptan la primera propuesta de empleo por necesidad, y pueden crecer en ese lugar o bien errar su futuro laboral.

Con la reforma al Artículo 5, la Secretaría del Trabajo tendrá que garantizar el acceso a los espacios laborales existentes a los alumnos para que realicen su servicio o prácticas profesionales, así como a los programas de fomento al primer empleo en el sector público y privado.

“Agradecerles su voto a favor por los más de 35 mil jóvenes que están estudiando o terminando la universidad. Esta reforma es garantía de que puedan acceder a un trabajo digno, y no se les puedan poner trabas de cualquier aspecto, sea en gobierno o iniciativa privada. Para que los jóvenes tengan oportunidades laborales en todo el estado”, comentó Castillo López en la sesión.

En su intervención, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia felicitó al presidente de la comisión y compañero de bancada panista, Rafael Micalco Méndez, por analizar iniciativas de forma ágil; también denunció que en su comisión (de la Familia) hay proyectos que se presentaron desde el inicio de la legislatura y no se han analizado.

En tanto, con la propuesta de Micalco Méndez, que reforma el Artículo 7, los jóvenes que consigan su primer empleo tendrán que tener un contrato que acredite su relación con la empresa, conozcan las condiciones del trabajo y tengan garantizado el acceso al seguro social.

En entrevista, el diputado dijo que una situación común es que cuando los jóvenes egresan de las universidades terminan trabajando en áreas de las cuales carecen de conocimiento, al ser carreras que no estudiaron, por la falta de empleos o espacios en sus áreas profesionales.

Añadió que con esto se romperá el círculo vicioso del “no me dan trabajo por falta de experiencia, pero no tienen experiencia porque no se les contrata”, y que una vez que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) la agende, lo que podría ocurrir la próxima semana.

Foto: Agencia Enfoque

