En conferencia, Olimpia Coral pide justicia para Monzón y mujeres asesinadas

Justicia para Cecilia Monzón y todas las mujeres asesinadas en Puebla, fue la exigencia de la activista feminista Olimpia Coral Melo en una conferencia impartida por ella en el municipio de San Andrés Cholula.

A 11 días del ataque armado en el que perdió la vida la abogada y activista Cecilia Monzón en San Pedro Cholula, la defensora de los derechos de la mujer, Olimpia Coral pidió a las autoridades estatales esclarecer el caso.

También, Coral Melo pidió justicia para las mujeres víctimas de feminicidio y acosó en el estado, al tiempo que pidió a las poblanas «no quedarse calladas», pues, afirmó así «lo hubiese querido» Cecilia Monzón.

«Y si algo hubiese querido una mujer que lucha, que habla y que no se calla, es que no se queden calladas, justicia para Cecilia Monzón, justicia, para las mujeres asesinadas en Puebla que no han tenido justicia, justicia, justicia, para las mujeres acosadas en Puebla que han sido revictimizadas, justicia, justicia para las mujeres que han sido encarceladas por luchar por sus derechos justicia, y repito, para Cecilia Monzón justicia»