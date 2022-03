Madres reclusas en San Miguel, sin sentencia ni permiso para ver a sus hijos

En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, las madres no pueden convivir con sus hijos y se estima que el 80 por ciento de ellas no tiene una sentencia, debido a que el proceso judicial es lento, así lo comentó Alejandra Acevedo, integrante de “Grupo Pro Niñez”.

En entrevista con El Ciudadano México, la activista comentó que el 80 por ciento de las mujeres detenidas son madres.

Agregó que uno de los problemas para estas mujeres, es que llevan dos años sin ver a sus hijos, pues desde que inició la pandemia, en marzo de 2020, pues los menores no tienen permitido el acceso al penal.

La problemática se acrecentó, luego del caso de Tadeo, el bebé que fue hallado en la basura del penal, en enero pasado.

De acuerdo con la asociación civil, se estima que hay un padrón de 180 niños y niñas, menores de 18 años, que tienen a su madre detenida.

La representante de “Grupo Pro Niñez”, Alejandra Acevedo, expuso que, desde 2015, han apoyado a los hijos de las reclusas con víveres, comida y pañales, incluso tenían una ludoteca en las instalaciones del penal, pero fue cerrada en julio 2021, al no llegar a un acuerdo con las autoridades.

Lo anterior afectó a más de 30 niños, quienes permanecían con sus madres y hasta ahora no les han permitido regresar.

“En este último año no hemos podido trabajar en los centros penitenciarios, nos corrieron en julio de 2021 y ahora no hay nada para los niños, los sacaron ya las mujeres no pueden ver a sus hijos”.

Alejandra Acevedo

Representante del “Grupo Pro Niñez”