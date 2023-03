En el zócalo de Puebla, exhiben a deudores de pensión alimenticia

En el corazón de la ciudad de Puebla, madres de familia colocaron un tendedero para exhibir a padres que incumplen con la pensión alimenticia de sus hijos, una de ellas fue Valeria, quien demandó a su expareja con el fin de que asuman la responsabilidad en la manutención de sus dos hijos.

Como parte del mes por el Día Internacional de la Mujer, las inconformes, encabezadas por la activista Diana Luz Vázquez y los diputados morenistas María Yolanda Gámez, Daniela Mier Bañuelos y José Iván Herrera Villagómez, pidieron agilizar el trabajo legislativo para aprobar la “Ley Sabina” en la entidad.

Valeria, originaria de Tlaxcala y quien pidió llamarse así por temor a represalias, acusó a su expareja Saúl Huerta López, poblano de 42 años, de no hacerse responsable de la pensión alimenticia de sus dos hijos, que hoy tienen 15 y 12 años.

Todo inició en 2009, cuando Valeria fue víctima de violencia familiar, así como de agresiones sexuales y psicológicas por parte de Saúl. Incluso, acusó que el hombre intentó estrangularla y lastimarla físicamente.

“Fueron muchas cosas que viví desde el 2009 hasta el 2015, fue violencia psicológica, insultos, menosprecio. En 2009 intentó estrangularme, luego me lastimó un dedo, me tomó por los cabellos y me botó contra el piso”

Valeria

Denunciante