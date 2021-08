En Ixtacamaxtitlán denuncian a minera por exploración sin permiso

Por Kara Castillo

Ixtacamaxtitlán, Puebla. Habitantes de las localidades de Santa María y San Francisco, del municipio de Ixtacamaxtitlán, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), una denuncia popular contra la empresa Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd. por nuevas tareas de exploración perforación y/o barrenación, sin contar con los permisos correspondientes.

Integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua Atcolhuac narraron ante la Profepa que el pasado 27 de julio, Almaden Minerals, anunció en su página de Internet que iniciará nueva etapa de exploración en Ixtacamaxtilán; sumándose a siete etapas anteriores (Tuligtic, Tuligtic II, IXTACA, IXTACA II, IXTACA III, IXTACA III bis e IXTACA IV) que engloba el Proyecto de exploración minera Ixtaca.

Señalaron que sin contar con un Informe Preventivo para su evaluación o contar con uno vigente; entre los días 25 y 28 de julio de 2021, habitantes de Ixtacamaxtitlán notaron la presencia de trabajadores de la empresa Minera Gorrión realizando trabajos de barrenación en terrenos de la comunidad de Santa María Sotoltepec conocidos como “Cerro Blanco”.

“Denunciamos a esta empresa nuevamente porque no cuenta con los permisos para realizar actividades de exploración. Semarnat le ha negado la autorización ambiental, pero más importante aún porque no cuenta con el permiso de las personas que vivimos en Ixtacamaxtitlán; y en toda la cuenca del río Apulco porque no queremos proyectos de muerte en nuestro territorio”

Representantes de la Unión de Ejidos