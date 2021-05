En la sociedad moderna cada vez hay más conciencia del lacerante peso que tiene la desigualdad: José Mujica

“No es que históricamente no haya habido desigualdad, el problema es que en la sociedad moderna cada vez hay más conciencia del lacerante peso que tiene la desigualdad”, fueron las palabras con las que abrió el expresidente de Uruguay, José Mujica, su participación en en el encuentro virtual «Llamado de alerta a la comunidad internacional por la crisis en Colombia», convocado por el Grupo de Puebla, que agrupa a referentes de la izquierda latinoamericana como Lula Da Silva o Cuauhtémoc Cárdenas.

“Yo miro el conflicto de Colombia, lo que está pasando en Colombia, y tiene raíces propias y que tiene claves propias, pero en el contexto de nuestra era, de esta América Latina, sabemos que estamos en el continente más desigual. Pero la conciencia de la desigualdad se está haciendo carne en muchísima gente joven y eso explica fenómenos como el de Chile”, apuntó en su intervención, la segunda de la jornada después del expresidente colombiano Ernesto Samper.

Mujica consideró normal que en manifestaciones de este tipo se infiltren grupos violentos o gente de la extrema derecha que pretende restar fuerza al movimiento, pero no cree que puedan detenerlo, por lo que no ve “otra salida concreta que la negociación. Pero no puede dejar de preocuparme lo que viene después, si esta eclosión de voluntad y cambio de tanta gente joven no se logra sintetizar en una expresión de carácter político de largo aliento que luche por el cambio… sería una frustración por la energía que están gastando los jóvenes”.

Se refirió al complicado proceso de pacificación de Colombia, “porque es además un cambio social, tiene raíces en una pequeña reforma agraria. Asusta que Colombia, siendo tan rica, esté tan empobrecida, y asusta el costo que se está pagando”.

“No será de masas, es de futuros cuadros»

Señaló que el diálogo con el gobierno de Iván Duque solo será posible si se colocan en la mesa los temas que han generado descontento en la población. Pero esto debe ir seguido de una construcción de “un capital político que le abra una esperanza política al pueblo colombiano”.

El exmandatario uruguayo consideraría un fracaso que de este movimiento no naciera la nueva generación de políticos colombianos.

“Lo que pasa en Colombia pasa en varios países de América Latina; en cada lugar se va a expresar distinto (…) andando por el mundo hay una cosa común, lo vi en los universitarios de Estambul, de Tokio, de Oxford, de la UNAM de México, los universitarios de Brasil, de Italia, de Francia, hay una latente disconformidad con nuestra época que se expresa de mil maneras en mil cuestiones sociales: el movimiento profeminista, en la cuestión ecológica. Hay como un reproche a toda nuestra civilización latente; ese actor está corriendo por las calles y está inflamando los corazones, las viejas respuestas de nuestra política no tocan esas cuerdas. Necesitamos también remozarnos en nuestro pensamiento con algo que está surgiendo y no lo creamos nosotros, lo está creando la historia. ¿Tendremos la capacidad para dar la respuesta?”. José Mujica, expresidente de Uruguay

“No será de masa, es de futuros cuadros, que es una cosa distinta”, agregó Pepe Mujica al cierre de su emotiva intervención.

En el encuentro también estuvieron presentes miembros fundadores del Grupo de Puebla, como el expresidente de Uruguay; el expresidente de Colombia, Ernesto Samper; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta; el excandidato presidencial de Chile, Marco Enríquez-Ominami, entre otros.