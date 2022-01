En menos de una semana aumentan 180% los contagios por covid-19 en el país

En apenas seis días del 2022, los contagios de covid-19 en el país aumentaron 180 por ciento, al pasar de nueve mil 193 el sábado 1 de enero, a 25 mil 821 este jueves, cifra que, además, es la más alta desde el 19 de agosto de 2021, cuando se reportaron 23 mil 169 contagios.

Hasta ayer, se han acumulado un total de cuatro millones 055 mil 095 casos de SARS-CoV-2 y 299 mil 933 defunciones, contabilizando las 128 registradas en las últimas 24 horas.

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), los casos activos han ido en aumento esta semana hasta en 20 mil por día; el martes se tuvieron 61 mil, el miércoles 80 mil y ayer sumaron 103 mil 806, además de 593 mil 770 sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todas las infecciones acumuladas.

Según las autoridades de Salud, las hospitalizaciones son 89 por ciento menores en relación con el pico más alto de 2020-2021, pero siguen subiendo, pues en camas generales aumentaron dos por ciento, con una ocupación de 19 por ciento y con ventilador se mantuvieron en 12 por ciento.

El 6 de enero se aplicaron 450 mil 935 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hasta el momento, se han inmunizado en el país un total de 82 millones 152 mil 852 personas, de las cuales 90 por ciento tienen el esquema completo y 10 por ciento una sola dosis.

Desde el 23 de diciembre hasta la fecha han arribado a nuestro país 198 millones 527 mil 735 vacunas contra el virus de las farmacéuticas AstraZeneca, CanSino, Janssen, Moderna, Pfizer, Sputnik-V y Sinovac.

Por otra parte, para la quincena del 10 al 21 de enero de 2022, al menos tres estados se perfilan para retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Se trata de Durango, Nuevo León y Tamaulipas, debido a un aumento en las últimas dos semanas por casos de Covid-19.

En Nuevo León, desde el pasado jueves 30 de diciembre el gobierno del estado anunció la medida, además de reducir los foros en las principales actividades 50 por ciento, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. No obstante, ayer se anunció que el regreso a clases se dará bajo la modalidad mixta.

El gobierno de Aguascalientes detalló que la entidad permanecerá en semáforo amarillo, aunque se encuentran al filo del naranja; mientras que en San Luis Potosí, se encuentran en nueve puntos; esto es, que se están aproximando a dicho color.

El semáforo de riesgo para las siguientes semanas queda de la siguiente manera: en color rojo y naranja aún no hay ninguna entidad, mientras que en amarillo estará Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Baja California y Sonora confirman este viernes, pero se encuentran en el mismo semáforo.

En verde permanece Chiapas, Colima, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En tanto que Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas están en riesgo mínimo, pero hoy confirman.

La positividad a covid-19 en la Ciudad de México creció cuatro veces en la última quincena, pues de siete por ciento que se veía, en promedio, en la semana del 19 de diciembre del 2021, pasó a rebasar el 30 por ciento de casos positivos en la semana en curso, tras los festejos decembrinos y la llegada de la variante ómicron.

De acuerdo con los reportes diarios que emite la Secretaría de Salud local, hace dos semanas, entre el 19 y 25 de diciembre, la positividad era de alrededor de siete por ciento; sin embargo, el día 24 de diciembre se registró un aumento a 8.8, mientras que el 25 de diciembre se elevó a 13 por ciento.

La semana siguiente repuntó hasta 19.6 por ciento de positividad, de acuerdo con el reporte que corresponde al 29 de diciembre.

Para la semana en curso, la positividad no ha bajado del 20 por ciento: arrancó el año, el 1 de enero, con 25 por ciento, y el día 3 se reportó la cifra más elevada, con el 32.2 por ciento de las 10 mil 386 pruebas realizadas por las autoridades en ese día con resultado positivo.

Las hospitalizaciones también han ido en aumento durante las últimas dos semanas, pues de 304 camas ocupadas reportadas el 19 de diciembre, el número creció a 499 reportadas este 6 de enero, lo que significa un repunte de 64 por ciento.

Esta cifra es la más alta registrada al menos desde hace casi dos meses, el 25 de noviembre, cuando había 470 personas internadas.

La ocupación hospitalaria se ha incrementado en más de tres puntos porcentuales en estas dos semanas, de 5.1 que se reportó el 19 de diciembre del año pasado, a 8.3 para este 6 de enero. Tan sólo en los últimos días ingresaron a los hospitales de la ciudad 188 pacientes más, ya que el 31 de diciembre había 311 hospitalizaciones.

Ante la creciente ola de contagios que atraviesa el país por la nueva variante ómicron, expertos en temas educativos ven riesgo de que los menores asistan a clases presenciales, ya que aún no hay condiciones en las aulas, además de que no se tiene considerado vacunar a ese sector.

En la última semana, los contagios por covid-19 en el país han ido al alza, apenas ayer se registraron 25 mil 821 nuevos casos; la cifra más alta desde el pasado 20 de agosto del 2021, cuando se contabilizaron 21 mil 887.

Jeny Farías, investigadora de Mexicanos Primero, dijo que es urgente que las autoridades federales aclaren cuántas escuelas tienen las condiciones adecuadas para proteger a los menores, ya que se requiere conocer cuáles tienen acceso al agua potable, ventilación, o incluso, conocer la salud de los profesores.

“Con esos datos podemos saber cuántas escuelas están preparadas, para recibir a los niños y cuáles son las que no están listas. Me imagino que hay muchas que no están preparadas a pesar de que tuvieron mucho tiempo para realizar adecuaciones, aparte no se está previendo un plan extraordinario para las que no tienen las medidas mínimas de protección para los niños”.

Jeny Farías