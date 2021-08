En pie de lucha la defensa del agua, avisan Pueblos Unidos

Por Kara Castillo

Integrantes de Pueblos Unidos informaron que la lucha por la defensa del agua continúa, a pesar de que la empresa francesa Bonafont ha interpuesto denuncias por la irrupción en su planta de Juan C. Bonilla. Los Zapatistas del Agua mostraron las 6 mil firmas de habitantes de los pueblos que respaldan la resistencia y que exigen detener el saqueo del agua realizado por la embotelladora francesa hace más de 29 años.

En rueda de prensa realizada en el platón permanente fuera de la filial del Grupo Danone, en la comunidad de Santa María Zacatepec, sostuvieron que la única ley que será válida en el territorio es la “Ley de los Pueblos” que mandata proteger la vida, el agua y los recursos naturales.

Describieron que la ley siempre se aplica contra el pueblo que se defiende:

“Para el rico, el poderoso, el verdadero ratero no aplica la misma ley. Del gobierno sólo esperamos persecución y muerte» «Sabemos que sus leyes están hechas para proteger a los poderosos, ricos, a los que explotan y roban. Sabemos que la justicia nunca vendrá de ellos» «Por eso nosotros vamos a construir justicia, castigar a los culpables del robo de nuestra agua y tierra; juzgar a quienes dicen gobernarnos y sólo nos apuestan al mejor postor” Orador de Pueblos Unidos

Desmienten actos de vandalismo

Los Zapatistas del Agua desmintieron actos de vandalismo y robo del que son acusados “No hemos sacado ni un clavo de la empresa. Lo único valioso que tiene esa empresa, que nos interesa, es nuestra agua”, asentaron.

“Se habla de pintas, vandalismo… pero no se habla de las grandes cantidades de desechos tóxicos arrojados al río. Dice el gobernador Barbosa que a quien violente la ley tendrá que responder, pero nos preguntamos como pueblo ¿dónde están los responsables de los ríos contaminados?, ¿los destructores de nuestros mantos acuíferos?» “Cuando a las empresas les tocan sus intereses, todos señalan, pero cuando a los pueblos son violentados, entonces hay silencio. Y el que levanta la voz, le mandan a callar» Integrante de Pueblos Unidos

«Llevamos 500 años de resistencia, no nos han vencido»

Al micrófono, otro zapatista asentó que el gobierno, mediante la Secretaría de Cultura, organiza festejos por los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, «que dice valora y respeta, pero cuando defienden sus ríos se les reprime y encarcela, cuando les arrebatan sus tierras se les ignora, y cuando defienden el agua se les señala, persigue, amenaza y reprime; yo les digo hipócritas”, dijo.

Asentó que los ecocidios en sus regiones son ignorados. “Ante los desastres que provocan las empresas el gobierno guarda silencio, nunca se pronuncia en contra. No habla de aplicar la ley; no llama delincuente a los empresarios, no los persiguen, juzgan o encarcelan. Todo lo contrario, los premian con permisos y con total impunidad. Incluso los cuidan con sus fuerzas armadas”.

Narraron que el 22 de marzo Día Internacional del Agua, cuando realizaron la toma de las instalaciones, encontraron dos pasteles con los que Bonafont celebraba la fecha.

“Es una muestra de cinismo, ¿Qué celebraban esos saqueadores?, celebraban su triunfo, celebraban sus bolsillos llenos por vender el agua. Esos ladrones se quedaron a medio comer porque irrumpimos nosotros, los que vivimos la sequía que ellos provocaron» «Mientras ellos celebraban, nosotros estábamos en lucha, pero les mandamos un mensaje: ya se les acabó la fiesta” Integrante de Pueblos Unidos

«No nos conquistaron, no nos eliminaron ni nos vencieron»

Una joven zapatista afirmó “A 500 años de la resistencia de los pueblos originarios, seguimos convocando acciones para defender la vida y la naturaleza. A 500 años de la resistencia los pueblos originarios les decimos: no nos conquistaron, no nos eliminaron ni nos vencieron. Nos seguiremos defendiendo así como el agua, el territorio, a nuestros compañeros y a las siguientes generaciones”.

Te puede interesar: Las ruinas de Bonafont ahora son la Casa de los Pueblos: Pueblos Unidos

La empresa Bonafont fue señalada de saquear un millón 600 mil litros de agua a diario de los veneros del volcán Iztaccíhuatl y Popocatépetl. A raíz del cierre de la embotelladora, informaron que han rescatado un total de 227 millones de litros de agua.

Foto: Humberto Aguirre/El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com