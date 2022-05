¿En Puebla hay viruela del mono? Salud te responde

En México no hay alerta por algún brote por «Viruela del simio» después de reportarse algunos casos en Estados Unidos, indicó el titular de la Secretaría de Salud estatal, José Antonio Martínez García.

El funcionario estatal explicó que la «Viruela del Simio» es una enfermedad endémica provocada por el virus Orthopoxvirus de origen africano el cual se transmite por medio de la saliva de roedores y simios.

Precisó que los síntomas son lesiones maculopapulosas en cara, tronco y extremidades, así como la inflamación de ganglios y fiebre.

Afirmó que a pesar de que en Estados Unidos se han reportado un caso, los primeros brotes de la «Viruela del simio» datan de 1980.

No obstante, informó que en México no hay casos registrados, por lo que el sistema de salud federal no tiene una alerta sanitaria por el virus.

Foto: Especial

