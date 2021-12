En un mes gasta Comuna 11 mil 538 pesos en viáticos de funcionarios

Del 31 de octubre al 31 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Puebla gastó 11 mil 538 pesos en viáticos de funcionarios, para cumplir encargos en otras ciudades del país; de ese monto, 7 mil 227 pesos fueron para asistir a la ceremonia por el XXV Aniversario de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, en Guanajuato.

Según lo reportado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la gerente del Centro Histórico, Berenice Vidal Castelán, junto a su secretaria particular, Karla Sáenz de Nanclares, recibieron los más de 7 mil pesos para trasladarse a la capital de Guanajuato, al evento del pasado 31 de octubre.

Vidal Castelán tuvo 2 mil 421.87 pesos para concepto de viáticos, mil 973 pesos para gastos de “gasolina lubricantes y aditivos”, además de mil 261 pesos para impuestos y otros 76 pesos para “otros servicios de traslado y hospedaje”; en total 5 mil 732 pesos.

Por su parte, la Comuna destinó mil 494 pesos para Sáenz de Nanclares, contratada como personal de confianza de la Gerencia; de este monto, todos fue destinado a “viáticos dentro del país”.

Hasta el 28 de diciembre, el Ayuntamiento no había transparentado en la PNT las facturas de los viajes, por lo que no especifica si fue traslado terrestre o aéreo. De igual forma, no ha dado a conocer el lugar del hospedaje de las funcionarias.

La Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial refiere en su portal web que el XXV Aniversario de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, se llevó a cabo en la Alhóndiga de Granaditas, con motivo de “unir esfuerzos para trabajar por la protección, puesta en valor y promoción de las ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La ceremonia del XXV Aniversario de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, fue en la Alhóndiga de Granaditas./Foto: Twitter

Sin informar viaje, encargada de Turismo

En otro tema, la Comuna aún no informa respecto al viaje de la encargada de despacho de la Secretaría de Turismo municipal, Paulina Cabrera Pérez, a la ciudad de Mérida, Yucatán, con motivo del “Tianguis Turístico” en su edición 45.

La funcionaria viajó desde el pasado 15 de noviembre hasta el 20 del mismo mes, sin que a la fecha la información sobre el gasto del viaje o el informe relativo sobre los resultados de la visita, como comisionada, esté publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por otra parte, el coordinador General del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Daniel Tapia Quintana, reportó gastos por 2 mil 432.96 pesos para un viaje a la Ciudad de México, cuyo propósito fue realizar un convenio con la Fundación Lego.

Tras la visita destacó en su informe la obtención de insumos «para el desarrollo de dinámicas en foros ciudadanos focalizados a la niñez», los cuales fueron recogidos por el coordinador técnico del Implan, Jesús Flores Zamora, en un viaje que costó 860 pesos.

En otro encargo, José Ismael Acevedo Lozano, jefe del Departamento de los Contencioso de la Tesorería, recibió mil 18 pesos para entregar en la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Federación, un oficio.

El escrito fue entregado a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob, para la autorización de realizar sorteos prediales en la capital.

Continúa leyendo: Ayuntamientos solicitan préstamos a Finanzas para pagar aguinaldos

Foto principal: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com