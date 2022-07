En una semana, 6 «corcholatas» destapadas por Morena para gubernatura de Puebla

Aún no arranca el proceso electoral y en una semana seis políticos de Morena y otro más del PRI, manifestaron públicamente sus aspiraciones por buscar la gubernatura de Puebla en la contienda de 2024.

El pasado 4 de julio, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a aquellos que buscan ser candidatos a la gubernatura en 2024 a que dentro del marco legal hagan “públicas sus aspiraciones”.

«Sin duda que los tiempos electorales están adelantados, y están adelantados para todos los políticos de todos los partidos, para la cuestión de la gubernatura en Puebla, yo quiero decirle a todas las gentes de mi gobierno, a todos quienes tengan aspiraciones legítimas, que en el marco de la ley den a conocer dichas aspiraciones, que ya expresen sí es que así quieren, sí es que así lo deciden, sus aspiraciones de manera pública, que ya lo hagan”

A partir de ese momento, al menos siete personajes de la esfera política poblana, entre ellos tres secretarios de estado, han pronunciado abiertamente que buscarán contender por la gubernatura del estado en 2024.

Alejandro Armenta, el primer destapado

El primero en levantar la mano y hacer pública su aspiración, a tan sólo unas horas de las declaraciones del gobernador Miguel Barbosa, fue el actual senador de la República por Morena, Alejandro Armenta Mier.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado expresó que los aspirantes a la gubernatura por Morena deberán realizar “por cortesía” una visita al gobernador una o las “veces que sean necesarias”.

“Y luego, después de la elección del dirigente estatal de Morena, me van a preguntar, ¿y luego en el 24? Bueno, también los que aspiren por Morena mándele un mensajito al gobernador, que lo vayan a ver, que los saluden, que le den la cortesía, yo ya lo hice, y lo volveré a hacer sí es necesario” Alejandro Armenta Mier

Días después, el 8 de julio, el gobernador del estado, Miguel Barbosa confirmó que se reunió con Alejandro Armenta en Casa Aguayo, en donde el senador le expresó temas de agenda política.

“Fue una visita de cortesía que él me hizo aquí a Casa Aguayo y que yo agradezco, hablamos de su interés por participar, entonces la misma condición, yo celebro la aspiración, esa que está revelando, de Alejandro ya no es nuevo, es un asunto por el que ha estado expresándose, diciéndolo desde hace mucho, entonces adelante” Miguel Barbosa Huerta

Alejandro Armenta Mier./Foto: Agencia Enfoque

Armenta Mier saltó a la escena política en el PRI; en el año 1993 ganó con el Revolucionario Institucional la presidencia municipal de Acatzingo. No obstante fue militante del PRI hasta el año 2017 para migrar a Morena, en donde logró una posición de senador de la República.

Dentro de las filas del PRI se desempeñó como diputado local, director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), así como la dirección general del Registro Nacional de Población (Renapo) dependencia perteneciente a la Secretaría de Gobernación federal.

En 2015 ganó la diputación por el distrito 6 federal, correspondiente al municipio de Tepeaca.

Diputados, también aspiran a Casa Aguayo

El actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue el segundo en levantar la mano para la silla en Casa Puebla.

El también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local tampoco esperó mucho tiempo para pronunciar sus aspiraciones.

“Sobre el pronunciamiento que hace el gobernador, a quien yo lo reconozco como el líder político del estado, he decidido pronunciarme en que buscaré la candidatura de mi partido para la gobernatura del estado de Puebla en 2024, esperando los tiempos y respetando lo que marca la ley” Salomón Céspedes (mencionó el pasado 5 de julio)

Sergio Salomón Céspedes Peregrina./Foto: Agencia Enfoque

Originario del municipio de Tepeaca, Sergio Salomón comenzó su trayectoria política en abril de 1986 cuando se sumó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se desempeñó como el dirigente municipal.

Como integrante del PRI, Céspedes Peregrina obtuvo en 2014 la diputación local del distrito 13, sin embargo, permaneció como militante del tricolor hasta el 2018, cuando aspiró a la presidencia municipal de Tepeaca por Movimiento Ciudadano (MC), la cual ganó.

En 2021, a unos meses de concluir su administración como presidente municipal, Céspedes Peregrina solicitó licencia para contender de nueva cuenta por una diputación local, en esa ocasión por Morena.

Asimismo, la diputada federal por el distrito 8 con cabecera en Ciudad Serdán, Julieta Kristal Vences Valencia, manifestó su interés por ser la abanderada de Morena a la gubernatura de Puebla.

Julieta Vences Valencia./Foto: Agencia Enfoque

La también presidenta de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que expresó que buscará continuar con la encomienda de la Cuarta Transformación en Puebla, ahora en la entidad.

Vences Valencia ha estado en las filas de Morena desde su comienzo, pues en 2015 fue designada consejera estatal del partido en Puebla, hasta que en 2018 fue electa diputada federal por el distrito 8, siendo presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La mitad de los destapados son secretarios

Asimismo, dentro del gabinete estatal tres secretarios ya se han “destapado” como posibles perfiles a la gubernatura, también por Morena. Se trata del secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez y la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

El 6 de julio, el titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, decidió sumarse a la lista de aspirantes, pues afirmó que faltaba un perfil emanado realmente de Morena, que pueda dijo, representar la ideología de la Cuarta Transformación en Puebla.

Gabriel Biestro Medinilla./Foto: Agencia Enfoque

En una entrevista realizada en Radio Oro, dijo que el candidato de Morena al Gobierno del Estado debe representar la ideología de la Cuarta Trasformación y tener el perfil y el conocimiento de los 217 municipios de Puebla para dar la batalla en la elección.

“El hecho es que sí me interesa contender, participar en el proceso del 2024 representando a mi partido, como siempre lo he hecho, ya vendrán los tiempos, veremos en qué condiciones estará esa contienda interna, la verdad es que sí me interesa, y sí lo voy a hacer” Gabriel Biestro Medinilla

Titular de la Secretaría del Trabajo

Originario de la Ciudad de México, Biestro Medinilla es uno de los perfiles fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, pues en 2014 fue designado dirigente del comité ejecutivo estatal.

En 2018 fue electo diputado local, y se desempeñó como el coordinador de la bancada de Morena, así como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado hasta marzo de 2021 cuando solicitó licencia para contender por la presidencia municipal de Puebla.

En enero de este año, fue nombrado por el gobernador del estado como titular de la Secretaría del Trabajo en sustitución de Abelardo Cuéllar Delgado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez, publicó un vídeo en su cuenta oficial de Twitter en el que acompañado de su esposa expresó su intención de buscar la candidatura por Morena en 2024.

La política es pensamiento, definición y acción. Soy un convencido del faro que ha construido @MBarbosaMX para guiar y materializar las acciones basadas en la honestidad, sensibilidad y justicia.



Mi ruta hacia el #2024 es defender y fortalecer este proyecto de transformación. pic.twitter.com/606t7DXlC5 — Melitón Lozano (@MelitonLozano) July 7, 2022

Lozano Pérez se dijo un convencido de la izquierda, por lo que aseguró que su intención es seguir trabajando por los ideales de la Cuarta Transformación en el estado de Puebla, atendiendo dijo, principalmente los problemas prioritarios de la sociedad.

“La política es pensamiento, definición y acción, soy un convencido del faro que ha construido Miguel Barbosa para guiar y materializar las acciones basadas en la honestidad, sensibilidad y justicia, mi ruta hacia el 2024 es defender y fortalecer este proyecto de transformación, les comparto que he tomado la decisión, apoyado por mi esposa y por muchas personas a las que les he consultado, mi decisión de participar en la nominación de mi partido a la gubernatura del estado respetando los tiempos y procedimientos establecidos en la ley” Melitón Lozano Pérez

Secretario de Educación Pública

Melitón Lozano Pérez./Foto: Agencia Enfoque

Originario del municipio de Izúcar de Matamoros, Lozano Pérez cuenta con doctorado en educación por parte de la Universidad Iberoamericana, institución en la que trabajó como profesor, al igual que en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep).

Desempeñó su labor docente hasta 2002, cuando fue electo como presidente municipal de Izúcar de Matamoros por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), seis años más tarde logró una diputación local en el Congreso del Estado.

En 2018, fue electo nuevamente como presidente municipal de Izúcar de Matamoros por la coalición “Juntos haremos historia” conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), cargo en el que estuvo al frente sólo ocho meses, pues en junio de 2019 fue nombrado secretario de Educación.

Olivia Salomón Vibaldo./Foto: Agencia Enfoque

Olivia Salomón Vibaldo, secretaria de Economía utilizó el eslogan: “¿tienes ganas de Puebla?” para destaparse para la elección de 2024.

En un vídeo que circula en redes sociales, en un evento privado realizado en su vivienda, se observa a la funcionaria responder con un “sí, sí quiero, y sí tengo ganas”, con lo que aceptó sus aspiraciones electorales de cara al proceso de 2024.

Salomón Vibaldo se ha desarrollado como empresaria en diversos rubros, principalmente en el inmobiliario, desde 2003 se ha desempeñado como directora comercial del Club de Golf, La Vista Country Club, Promotores Inmobiliarios, entre otras empresas, así como SyA Promotores, firma en la que colaboró para su creación.

A su vez, de 2008 a 2014 formó parte del patronato del equipo de béisbol, Pericos de Puebla.

En julio de 2019 fue nombrada por el gobernador del estado, Miguel Barbosa como titular de la secretaría de Economía, en sustitución de Rodrigo Osorio Díaz.

Al respecto, el mandatario Miguel Barbosa manifestó el 8 de junio su respeto por todos los perfiles que han levantado su mano como posibles candidatos de Morena a la gubernatura, a quienes calificó de personas “muy relevantes”.

“Yo respeto las expresiones de interés que cualquier poblano y poblana tengan para alcanzar una candidatura, de eso se trata, que todos se enriquezcan con las acciones de quien así se pronuncien, cada en su estilo propio, ya le tocará al partido definir, pero ya vieron que todos los que aspiran son personas muy relevantes, mi respeto para todos” Miguel Barbosa Huerta

“Estamos concentrados en la quinta ola”, responde secretario de Salud

Por otra parte, el pasado 7 de julio, el titular de la Secretaría de Salud estatal, José Antonio Martínez García evitó pronunciar la posibilidad de sumarse a la lista de perfiles que contenderán en 2024 por la gubernatura.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa reconoció la labor del funcionario a quien afirmó goza de una “enorme popularidad” en todo el estado, al tiempo que lo exhortó a “no sacarle” a la posibilidad de ser candidato.

“No le saque, no le saque doctor, en lo personal lo respeto mucho, le tengo un gran reconocimiento a su trabajo, se ha vuelto con ese comportamiento humano en una persona de enorme popularidad en el estado, gracias por su dedicación a su trabajo” Miguel Barbosa Huerta

Sin embargo, Martínez García sólo se limitó a responder que está “concentrado” en sus funciones como secretario de Salud.

“Estamos ahorita concentrados con la quinta ola, la vacunación y dar continuidad en los servicios de salud” José Antonio Martínez García

“Yo quiero ser gobernador”, afirma Néstor Camarillo

El diputado local por el PRI, Néstor Camarillo Medina expresó su intención de ser gobernador del estado, sin embargo, afirmó que será en 2023 cuando defina sí continúa al frente de su partido, o solicitará una licencia para la candidatura.

“A ver, yo me vería muy mal sí yo me auto-incluyera, de querer, yo quiero ser gobernador del estado, los momentos y tiempos nos irán acercando a eso, ahorita mi prioridad es enfocarme en el partido, seguro estoy que para el 2023 ya tendré mis determinaciones sobre sí me mantengo como dirigente y mejor no busco algún cargo o me separo para buscar algún cargo, pero será hasta 2023” Néstor Camarillo Medina

Eduardo Rivera “no come ansias”, gobernador no le cree

Por su parte, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, tampoco descartó la posibilidad de ser un perfil por parte del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado en 2024.

Sin embargo, afirmó que se encuentra enfocado en su cargo como alcalde, pues argumentó que para eso se “alquiló”, no obstante, adelantó que a medida que se acerquen los tiempos electorales dará su pronunciamiento al respecto.

“Yo sigo concentrado en esta tarea del gobierno de la ciudad, para mí lo más importante es el presente porque para eso estoy alquilado, para eso me propuse, para ser presidente municipal de Puebla capital, yo seguiré trabajando solamente por Puebla capital y posteriormente cuando existan las condiciones políticas y cómo evolucionen los propios tiempos haré mi propio pronunciamiento político con relación a 2024, pero yo no llevo prisa, no como ansias en ese sentido” Eduardo Rivera Pérez

En contraste, el mandatario estatal le respondió al edil, a quien dijo que “no le cree”, pues aseguró que el panista está interesado en la gubernatura desde el inicio de su administración en la ciudad de Puebla.

“Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde, ¿alguien piensa que no? Solamente él, sólo él puede pensar que no, nadie le cree a Lalo que está dedicado a otra cosa que no sea a la búsqueda de un posicionamiento político para ser candidato del PAN, no creemos que no quiera ser candidato” Miguel Barbosa Huerta

Gobernador

Dirigente del PAN, respalda a Eduardo Rivera, pero revela otros posibles nombres

A su vez, el 8 de julio, Augusta Díaz de Rivera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla respaldó al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez como una de las cartas fuertes de su partido en el proceso de 2024.

Aseguró que su partido será respetuoso de los tiempos electorales, sin embargo exhortó a los panistas que aspiren a la gubernatura a demostrar su capacidad para asumir el cargo, por lo que avaló al presidente municipal de Puebla como uno de los posibles perfiles del PAN.

La dirigente del PAN en Puebla también reveló otros perfiles que podrían sumarse a la carrera por la gubernatura entre los que destacan Marco Humberto Aguilar Coronado, senador de la República, así como los diputados federales Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas.

Díaz de Rivera argumentó que será decisión de cada uno de los perfiles panistas el pronunciarse o no sobre sus posibles aspiraciones para la gubernatura en 2024.

Los posibles perfiles del PRI y PT

Los dirigentes estatales del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también salieron a candidatear algunos perfiles emanados de sus filas.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Lizeth Sánchez García fue “destapada” por Mariano Hernández Reyes, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) a pesar de que la funcionaria no ha manifestado abiertamente su interés.

“No, ella no lo ha señalado, pero no la vemos como una mala propuesta por el trabajo que ha estado desarrollado y nosotros desde hace rato ya lo discutimos al interior del comité ejecutivo nacional y del comité ejecutivo estatal y nosotros la vemos con posibilidades y claro que la secretaria del Bienestar para nosotros es una propuesta realmente con «ADN» del Partido de Trabajo y no descartamos que su trabajo se vea reflejado en la gubernatura, nosotros vamos a intentar impulsarla” PT

No obstante, Hernández Reyes adelantó que de cara al 2024 su partido mantendrá la alianza con Morena.

Por su parte, Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que Jorge Estefan Chidiac, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, y la vicecoordinadora del PRI en el Congreso de la Unión, Blanca Alcalá Ruiz, son perfiles que podrían contender por la gubernatura.

“Es válido que cada personaje o actor político que tenga una aspiración la manifieste, en el PRI hacemos un llamado a quienes aspiren a algún cargo de elección popular en 2024 para que también lo manifiesten, en el tema de la gubernatura debo ser honesto hasta ahorita de manera formal nadie lo ha hecho, de querer yo creo que todos queremos, de poder yo creo que no todos podemos” Néstor Camarillo Medina

Ilustración: Iván Rojas

