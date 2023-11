Encuestas combaten compra de voto y acarreos en Morena: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el método de encuesta es la herramienta ideal para combatir prácticas como el «dedazo» y el «acarreo» que han caracterizado la política del antiguo régimen.

También puedes leer: AMLO lamenta muerte del filósofo Enrique Dussel

En su tradicional «mañanera, López Obrador respondió a preguntas sobre el proceso interno para gubernaturas y jefatura de gobierno en CDMX, un tema que ha suscitado un gran interés a nivel nacional. El presidente subrayó que el resultado de la selección de candidatos debe reflejar la voluntad directa del pueblo.

«No pasa nada si se le pregunta a la gente. Para no equivocarse, lo mejor es preguntar y que no haya dedazo, que no haya imposición», afirmó desde el Palacio Nacional.

El Presidente recordó un logro importante durante su período como dirigente de Morena, la implementación en su estatuto del uso de encuestas como el único método para seleccionar a sus candidatos. López Obrador señaló: «No sé si ya modificaron sus estatutos los otros partidos, pero eso ayudó muchísimo».

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com