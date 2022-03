Enrique Bunbury se retira de los escenarios por problemas de salud

El cantante español Enrique Bunbury anunció que se retira de los escenarios a partir del próximo mes de septiembre. La noche del domingo 27 de febrero, el intérprete dio a conocer que pondrá fin a sus giras de conciertos debido a que desde hace varios años sufre problemas de garganta. Sus últimas presentaciones serán en Estados Unidos y en España.

“Lo que normalmente era placer y deleite se convirtió en fuente de inmenso dolor”, explicó Enrique Bunbury. El artista de 54 años dijo que tomó la decisión “muy meditada y consciente” tras su reciente gira por México.

“La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, escribió en un comunicado. El anuncio inmediatamente causó impacto entre sus fans. Sin embargo, no será lo último que sabremos sobre el exvocalista de Héroes del Silencio, pues todavía compondrá canciones, escribirá poesía y grabará discos.

“Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí. El público que me entregó su cariño y amor, en los más de mil quinientos conciertos que ofrecí en mi vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón. En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil. En la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, mencionó.