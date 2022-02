Entregan primera acta de nacimiento a persona de género no binario en México

El Registro Civil de Guanajuato entregó por primera vez en la historia de México un acta de nacimiento a una persona de género no binario. El acta, a nombre de Fausto Martínez, fue expedida el 11 de febrero gracias a una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.

“Es un logro colectivo de las personas no binarias en México. Que se reconozca legalmente nuestra existencia con todo lo que implica eso. Hacernos un ente jurídico con derechos y obligaciones”, declaró Fausto en una entrevista para la agencia EFE.

¡Buenas noticias! El 11 de febrero, el Registro Civil de Guanajuato expidió la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, producto de una demanda de amparo como parte del proyecto #Identitrans. pic.twitter.com/wwbX9zenlc — Amicus (@amicusdh) February 16, 2022

Amicus expresó en un comunicado que este el primer caso de su tipo en México. Hasta donde saben, no tienen conocimiento de otro en sus tres organizaciones. Asimismo, detallaron el camino para lograr la primera acta de nacimiento a una persona de género no binario en México. Todo comenzó en octubre de 2021, cuando Fausto Martínez (quien utiliza el pronombre elle), solicitó al INE rectificar su credencial para votar de acuerdo con su género: no binario.

La respuesta del Instituto Nacional Electoral fue negativa. Argumento que primero era necesario modificar el acta de nacimiento. Ese mismo mes, Amicus solicitó en representación de Fausto la rectificación del documento en el Registro Civil de Guanajuato. Primero negaron la solicitud. El 10 de noviembre de 2021 presentaron una demanda de amparo.

Dos meses después, el Juez Cuarto de Distrito con sede en León, Guanajuato, otorgó el amparó y ordenó expedir a Fausto el acta corregida. Ahora, en su acta de nacimiento, a Fausto ya no se le identifica como hombre o mujer, solamente aparece el término NB, que significa No Binaria. Fausto espera que este sea un primer paso para combatir la discriminación que aún persiste entre autoridades y ciudadanía.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen como hombres o mujeres. Pueden identificarse con aspectos tanto femeninos como masculinos. Por lo regular, usan pronombres como “elle”.

Foto: Agencias

