ENTREVISTA EL CIUDADANO | Yo tendría que haber sido el candidato natural: Carlos Hernández sobre sustitución de Saúl Huerta

“Yo tendría que haber sido el candidato natural, pero por haber sido diputado, a Saúl Huerta lo conocían más y le dieron la candidatura”, esa fue la revelación que hizo el actual candidato a la diputación federal por el Distrito 11, con cabecera en Puebla, Carlos Hernández, al hablar del proceso de selección frente a Saúl Huerta.

En entrevista con El Ciudadano, el ahora candidato se sinceró y explicó cómo sucedieron los hechos de selección al interior de Morena:

“ Participé en la interna de Morena para la (diputación) feder al (por el Distrito 11), pero la comisión validó la reelección. Yo quedé tantito abajo, me explicaron que gané la encuesta de positivos y posicionamiento, pero por conocimiento de la ciudadanía, Saul Huerta ganó”.

El ahora candidato también contó que tras perder frente a Saúl Huerta, le propusieron competir por la diputación local y él aceptó; sin embargo, cuando sucedió el escándalo de Saúl Huerta, le pidieron detener sus planes de iniciar campaña local y tomar la candidatura que quedó vacante.

«Ya tenía todo preparado para la campaña local, pero me dicen que no arranque. Era el perfil más positivo para tomar la candidatura. No había otro perfil que pudiera garantizar la sustitución”.

Carlos Hernández