Ermilo Barrera va por cooperativas y clusterización de economía poblana

El titular de la Secretaría de Economía, Ermilo Barrera Novelo, aseguró que el tiempo que le queda al actual gobierno es suficiente para concretar varios proyectos que beneficiarán a próximas generaciones y administración.

A pesar de que llegó al cargo a más de un año de que concluya el periodo del actual gobierno, Ermilo Barerra aclaró que se enfocará en la política de cooperativas y la clusterización de la economía poblana, gracias a la cual se han conformado 21 clústers de actividades particulares, que en conjunto equivalen al 51% del Producto Interno Bruto (PIB) de Puebla.

En Conversaciones con El Ciudadano, indicó que atenderá tareas que se le encomendaron al momento de que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, lo nombró secretario de Economía, como la atracción de inversiones.

Mencionó que se concentrará en seguir dando impulso a programas de financiamiento y la llegada de más inversiones con la estrategia Invest in Puebla.

Expresó que proyectos como Invest in Puebla deberían continuar a lo largo del tiempo, por lo que desde su dependencia se esforzará en dar resultados para lograr que los gobiernos que vienen le vean valor y la sigan fortaleciendo.

Y es que Barrera Novelo ve en la entidad condiciones favorables para la atracción de inversiones, por ello valora el potencial en Invest in Puebla, aunque la promoción del estado a nivel internacional es importante, por ello formaron un consejo consultivo que ayude a tomar buenas decisiones y acciones en la labor de atraer a inversionistas.

El titular de la Secretaría de Economía, Ermilo Barrera Novelo, aseguró que se encuentra concentrado en su cargo al frente de la Secretaría de Economía de Puebla, por lo que planea permanecer en esta dependencia hasta el último día de la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El funcionario estatal reconoció tener el interés de apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la presidencia de México, pero aseguró que su trabajo no es la política electoral, sino la de «convencer gente a favor de un proyecto de cambio».

«Incluso en mis ratos libres, que no interfiera en actividades de la Secretaría de Economía; en fines de semana, me gusta poder participar, promocionar y aplaudir el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Siempre y cuando no interfiera con mis actividades o haya un conflicto también promover el proyecto que se está coordinando aquí por el senador Alejandro Armenta Mier»