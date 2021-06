Erra Yeidckol Polevnsky y pide voto para Movimiento Ciudadano

De la Redacción

Ciudad de México. Aunque quiso corregir su error, los usuarios de redes sociales no perdonaron la pifia cometida por la exsecretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien durante una entrevista llamó a votar por Movimiento Ciudadano (MC), en lugar del partido en el que milita.

«Que vayan todos a votar y que no desperdicien el voto, que se lo den a Movimiento Ciudada… No, a Movimiento Ciudadano no, yo estoy contigo –le dijo a un candidato–, vamos todos juntos, pero que ya, de una vez por todas, denle a Movimiento Ciudadano su lugar”

Yeidckol Polevnsky

Exsecretaria general de Morena