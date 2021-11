Es muy pronto para pensar en la gubernatura: Eduardo Rivera

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, agradeció al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, su respaldo en caso de ser candidato a la gubernatura de Puebla, luego de que el líder priista lo calificara como “un buen cuadro”.

En entrevista, Rivera Pérez, quien llegó al cargo postulado por una coalición en la que figura el PRI, comentó que se siente «acompañado» por los militantes del tricolor, aunque señaló que «no es momento» de distraerse en las elecciones de 2024.

«Yo le agradezco al presidente nacional (del PRI) esa expresión hacia mi persona, me he sentido acompañado por la presidencia nacional, del dirigente estatal su militancia. Yo seguiré trabajando como presidente municipal, no es el momento para distraerse con fechas futuras y pensar en estar preparados».

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla