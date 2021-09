Es un acto de justicia, no de aferramiento: Carlos Barragán impugnará elección de Xicotepec

Por Anaid Piñas

Ante una serie de irregularidades ocurridas durante la elección y el cómputo distrital, el exdiputado federal Carlos Barragán Amador acudirá este lunes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que validó a Laura Guadalupe Vargas Vargas como alcaldesa electa del municipio de Xicotepec.

En entrevista con El Ciudadano México añadió que tiene evidencias que lo acreditan como ganador de los comicios electorales y que exponen inconsistencias por parte de varios actores políticos. También denunció las trabas que existen para la figura de candidaturas independientes en el país.

Relató que los testimonios y pruebas que se entregaron en el TEEP no fueron tomados en cuenta entre ellas la pérdida de casi 500 boletas electorales a su favor, cuando el mismo Tribunal había contado esos votos y lo había declarado ganador por una diferencia de 174 votos.

“Cuándo se hizo el cómputo final nosotros salimos ganando. Cuando ordenan, por la diferencia tan corta, que hubiera un recuento en esa misma noche ellos se encerraron, el Comité Electoral Municipal con gente de la Presidencia Municipal, y cuando empieza el recuento las cajas (paquetes electorales) las bajan de la bodega ya abiertas, con los sellos violados» Carlos Barragán Amador

Señala anomalías

Carlos Barragán Amador añadió que varias de las boletas que estaban marcadas en pro de su candidatura fueron “tachadas” con crayola negra en otros recuadros, para anularlos; además, las boletas no utilizadas fueron marcadas a favor de sus adversarios.

Se dijo confiado de que el TEPJF actuará con imparcialidad y cambiará la resolución; ya que no tiene personal estatal que pudiera “meter la mano” e interferir en el resultado. Lamentó no poder argumentar que Guadalupe Vargas rebasó el tope de gastos de campaña.

“Esto es un acto de justicia, no un acto de aferramiento. Yo tengo negocios y no busco un empleo o posición, estoy detrás de un acto de justicia. Ellos violaron la ley. El Comité Municipal Electoral hizo las cosas muy mal por temor a ellos (la gente de Ardelio Vargas Fosado)» «Ellos entraban como en su casa en las oficinas del Comité y hacían lo que querían. Yo tenía esperanza de que en el TEEP reinara la justicia, pero veo que no. Los argumentos que no tomaron en cuenta no los inventé yo y por eso le voy a luchar» Carlos Barragán Amador

Puso como ejemplo lo ocurrido en la casilla 2366. En la sabana aparecía que el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 19 votos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 70 votos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 6 votos y se contabilizaron 4 por las diferentes opciones de elección de la coalición “Va por Puebla”, lo que suman 99 votos. Morena tuvo 68 votos, él obtuvo 174 y entre los votos nulos y las boletas no utilizadas había 459, es decir, en total se contabilizaron 732 boletas; sin embargo el día del conteo había 52 boletas menos para él y el paquete electoral estaba abierto.

Lamentó que existieran actos de corrupción en las pasadas elecciones, pues hicieron una movilización policiaca para no dejarlos pasar al Comité Municipal Electoral durante el recuento de votos, ya que elementos estatales “bajo órdenes específicas” evitaron que su representante, Martha Castro, pidiera vigilar el proceso; hecho que tienen en vídeo y se presentó como prueba. Este hecho se repitió el día que realizó la impugnación ante las autoridades locales.

Reveló que una semana antes de la elección llegó una flotilla de 25 camionetas blancas, sin placas, vidrios polarizados y gente armada a Xicotepec que intentaba amedrentar a las personas para no acudir a votar. También se repartieron despensas a la ciudadanía a nombre del Ayuntamiento.

“Las trabas para ser independiente son impresionantes”

Recordó que cuando militaba en el PRI consiguió ser dos veces presidente municipal, diputado local y diputado federal. Resaltó que estuvo a gusto hasta que llegó una persona “que descompuso el partido” y los hizo a un lado al tomarle protesta a la gente de la Guadalupe Vargas y cambiar al comité del partido sin previo aviso. Este hecho, sumado al apoyo de varios ciudadanos, lo llevó a participar sin partido, ante el hartazgo social de la ciudadanía contra los políticos de siempre.

“Me inscribí y fue un caos impresionante. Las trabas y requisitos para ser independiente son impresionantes. Gracias a Dios cumplí con todos, pero un día me mandaron una clave para avisar en donde recogía firmas ciudadanas y por no ver la clave en mi correo me impusieron una multa de 122 mil pesos» «Tal pareciera que la ley está hecha para que no participe nadie. Creo que deberían flexibilizar los requisitos para que hubiera una mayor participación ciudadana” Carlos Barragán Amador

Pidió a la gente de Puebla, a la gente del gobierno del estado, no dejar pasar estos delitos electorales, para que no exista un retroceso en la democracia del municipio.

“Ojalá que el gobierno del estado vea este caso y meta la mano. Que realmente combata la corrupción, porque faltan 427 boletas. Yo creo en el gobernador Miguel Barbosa, que es un luchador social de muchos años, y que si siempre se pasaron quejándose de las arbitrariedades del PRI y del PAN en el gobierno ahora que ellos están en el poder no deben permitir que eso pase. Las autoridades están para defender al pueblo» «A mí me daría mucha vergüenza estar peleando algo que la gente decidió, y que me pusiera necio, pero no estoy impugnando a lo pendejo, lo hago porque está a ojos vistos que faltan las boletas. El TEEP no menciona en su dictamen las pruebas que yo presenté, quiero que desmientan lo que dije» Carlos Barragán Amador

