Escuadrón 421: las cuatro mujeres, dos hombres y unoa otroa, el grupo de zapatistas que “invadirá Europa”

“Así que la primera planta que se posará sobre suelo europeo, no será de un hombre, tampoco de una mujer. Será de unoa otroa”.

Lo anterior forma parte de la semblanza firmada por el Subcomandante Galeano del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, hecha para presentar a Marijose, una de las siete personas que integran el Escuadrón 421, y que “invadirá” Europa en junio de este año. Sobre la “invasión”, Galeano aclara: “la invasión que no es invasión… bueno, sí es, pero es algo, digamos, consensuado”.

El Escuadrón 421 tendrá algunos encuentros y contará su experiencia de vida en 30 países de Europa. Se llama Escuadrón 421 porque está conformado por cuatro mujeres, dos hombres y una persona no binaria.

Sobre Marijose, “es Tojolabal de la zona selva fronteriza, promotora de salud, promotora de educación, y formadora de educación. Se preparó durante seis meses para ser delegadoa. Voluntarioa para viajar en barco a Europa. Se le ha designado como loa primeroa zapatista que desembarque y, con elloa, inicie la invasión… ok, la visita a Europa”, describe el texto.

Marijose es una persona no binaria, es decir, no se identifica ni como hombre ni como mujer y se acordó que sea la primera en desembarcar de “La Montaña”, navío en el cual el Escuadrón 421 cruzará el océano en la llamada Travesía por la Vida desde Isla Mujeres, Quintana Roo, para llegar a Galicia, España.

Parten el lunes

El Escuadrón 421 comenzará su travesía el lunes 3 de mayo. Las siete personas estuvieron seis meses acuarteladas en el Centro de Adiestramiento Marítimo-Terrestre Zapatista, ubicado en el Semillero Comandanta Ramona de la zona Tzotz Choj, en Chiapas.

El resto de la tripulación son:

Lupita, de 19 años . Tzotzil de los Altos de Chiapas. Ha sido coordinadora local de jóvenes, coordinadora regional de jóvenes, y administradora local de trabajo colectivo y será la Tercia Compa en la travesía.

. Tzotzil de los Altos de Chiapas. Ha sido coordinadora local de jóvenes, coordinadora regional de jóvenes, y Carolina, de 26 año s. Originaria tzotzil de los Altos de Chiapas, ahora Tzeltal de la selva Lacandona. Ha sido coordinadora de “como mujeres que somos” y alumna de cursos de veterinaria. Actualmente es Comandanta en la dirección político-organizativa zapatista.

s. Originaria tzotzil de los Altos de Chiapas, ahora Tzeltal de la selva Lacandona. Ha sido coordinadora de “como mujeres que somos” y Ximena, de 25 años . Cho´ol del norte de Chiapas. Ha sido coordinadora de jóvenes y actualmente es Comandanta en la dirección político-organizativa zapatista. Segunda al mando en la delegación marítima, después de Darío.

. Cho´ol del norte de Chiapas. Ha sido coordinadora de jóvenes y actualmente es Comandanta en la dirección político-organizativa zapatista. Yuli, de 37 años, cumplirá 38, en mayo, en altamar . Originaria Tojolabal de Selva fronteriza, ahora Tzeltal de la selva Lacandona. Ha sido promotora de educación, formadora de educación y coordinadora de colectivo local.

. Originaria Tojolabal de Selva fronteriza, ahora Tzeltal de la selva Lacandona. Ha sido promotora de educación, formadora de educación y coordinadora de colectivo local. Bernal, de 57 años . Tojolabal de la zona selva fronteriza. Ha sido miliciano, responsable local, maestro de la escuelita zapatista y miembro de la Junta de Buen Gobierno.

. Tojolabal de la zona selva fronteriza. Ha sido miliciano, Darío, de 47 años. Cho´ol del norte de Chiapas. Ha sido miliciano, responsable local, responsable regional y, actualmente, es Comandante en la dirección política-organizativa zapatista. Será el coordinador de la delegación zapatista marítima.

