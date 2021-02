“Está grave la situación”: AMLO advierte de nuevos apagones por nevadas en Texas

En rueda de prensa en la mañana de este miércoles, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que para enfrentar los apagones en el país, generados por la falta de gas natural proveniente de Estados Unidos, su Gobierno está poniendo en marcha plantas que usan carbón y combustóleo.

Prevé que a más tardar el fin de semana se normalice suministro de luz en México tras el corte de suministro eléctrico programado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en 12 estados del país y los mega apagones ocurridos en el norte.

“Esperemos que lo más pronto posible se restablezca el servicio, se está trabajando en eso. Estamos en eso, para el jueves, viernes, el fin de semana va a depender del estado del tiempo, de que podamos echar a andar más plantas. Que no salgan de operación nuevas plantas de gas en el norte ni de la Comisión Federal de Electricidad ni de las particulares que mantengan el abasto de gas”, dijo en conferencia de prensa matutina, refiero el portal Milenio.

Estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas y se está llevando a cabo una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar: @lopezobrador_ pic.twitter.com/TvkFdnjisz — SENER México (@SENER_mx) February 17, 2021

López Obrador mencionó que ante la falta de gas licuado para el funcionamiento de la maquinaria para generar energía ya se han comprado tres barcos con este producto y “se están echando a andar las plantas para ir resolviendo el problema”.

Expuso: “Ya estamos comprando gas licuado, se han comprado tres barcos, se van a comprar probablemente más para ir resolviendo el problema. Se debe a las heladas, a la situación del mal tiempo, en el norte, principalmente en Texas. No hay ninguna represalia de que no nos han entregado gas porque no nos ven con buenos ojos. Es que es grave la situación que tienen en Texas porque no tienen gas”, señaló”.

El pasado sábado El 15 de febrero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el apagón en el norte del país no se debió a problemas de la compañía, sino a un problema meteorológico y de crecimiento en la demanda eléctrica en Estados Unidos por un vórtice polar.

#CFEInforma | Hasta las 22:30 horas, 713 mil usuarios de 4 estados del país se encuentran sin suministro eléctrico. Representan 1.6% de los usuarios totales en esos estados y 1.5% del total de usuarios de la CFE. https://t.co/B9ltc37JmG pic.twitter.com/pQI1MjaCGq — CFEmx (@CFEmx) February 17, 2021

Más de 3 millones de mexicanos sin luz

En la noche de este martes 3.2 millones de mexicanos en 26 estados del país se quedaron sin suministro eléctrico, informó a través de un comunicado el Cenace y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estamos en una alerta operativa del #SEN porque es un suceso extraordinario, el @CenaceMexico está siguiendo el protocolo. Se están tomando las medidas adecuadas. El llamado es ayúdennos con un ahorro de energía mientras pasa este frente frío: @rocionahle con @JoseCardenas1 pic.twitter.com/qFTs2Nrrnf — SENER México (@SENER_mx) February 17, 2021

Estados Unidos está consumiendo más gas natural del habitual para la temporada, debido a un vórtice invernal sin precedentes, que ocasiona un incremento en el consumo eléctrico de la región, pues los usuarios prenden la calefacción para mantener la temperatura en sus hogares y evitar el congelamiento de las tuberías de agua, de acuerdo con información del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés), un organismo sin fines de lucro que se encarga de regular el flujo de la electricidad en esa entidad.

En la temporada de invierno, el consumo de electricidad se reduce y las plantas termoeléctricas y de ciclo combinado, que funcionan con gas, tienen paros programados para estar a punto en el verano, que es la época tradicional de mayor consumo en la electricidad.

El consumo extraordinario de energía en medio de la tormenta invernal ocasionó que Texas incrementara su consumo de gas y dejara de proveer a México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el país importa 65 por ciento del gas natural que requiere el país para la generación de electricidad.

Fuentes: Milenio, La Jornada, el Sol de México