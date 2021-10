“Estaba desesperada; no quería esa palabra”: Adámi, víctima de cáncer de mama

Paulina Millán / Marisol Córdoba

La vida de Adámi Blanquel (46 años) cambió en abril del 2017; cuando fue a una revisión de rutina, se confirmó que tenía cáncer de mama.

Llegó al consultorio médico después de que se sintió una bolita en su pecho, aunque inicialmente no le preocupó porque no le dolía.

La madre de familia realizó una mastografía, pero nada. Después de una biopsia, a los pocos días recibió sus resultados: cáncer ductal luminal infiltrante, que afecta principalmente los lobulillos de la mama hasta el pezón.

“Desafortunadamente me confirmó el cáncer. Estaba desesperada, quería que en ese momento me quitaran el seno; yo no quería tener nada que ver con esa palabra: cáncer de mama”, comentó.

El trauma de convivir con la muerte ya era demasiado como para pensar en dinero, pero tuvo que tomar fuerza para tratar su padecimiento.

Adámi y su familia no tenían los recursos para poder solventar la quimioterapia ni los medicamentos. Su fe regresó cuando encontraron a una asociación civil que alivió también su situación emocional.

“La depresión te hace pensar en la muerte, en lo inminente que es”, agregó Adámi.

Han pasado 16 quimioterapias y 15 radioterapias; los agresivos tratamientos le hicieron perder su cabello.

Adámi sigue luchando, tiene cáncer de seno en etapa 1, la atención inmediata la salvó la vida, sin embargo, tiene citas de vigilancia médica cada 6 meses.

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control; es mucho más común en las mujeres, pero los hombres también pueden tenerlo.

Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, que durante todo el mes busca visibilizar las problemáticas alrededor de esta enfermedad e informar del padecimiento que no distingue género, edad o nivel socioeconómico.

Poblanas, atacadas por cáncer

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que de enero a octubre se ha diagnosticado a 192 mujeres con cáncer de mama, 176 mujeres se encuentran con tratamiento médico y 122 han perdido la vida.

Las principales causas de muerte por cáncer en mujeres en Puebla son:

•Cáncer de mama

•Cáncer cervicouterino

•Tumor maligno de ovario

•Tumores malignos del recto

•Tumores malignos del tubo digestivo

Por su parte, el Instituto de la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) informó que 154 víctimas de cáncer de mama perdieron la vida de enero a septiembre.

Los municipios que más reportaron defunciones son

· Puebla capital con 75

· San Andrés Cholula con 5

· Atlixco y San Martín Texmelucan con 4 cada uno

· San Pedro Cholula y Amozoc con 3 cada uno

Mientras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en 2020, que la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 14.69 y 17.26 por ciento por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

Feria a favor de las mujeres

El gobierno del estado, a través del Sistema Estatal DIF que preside Rosario Orozco Caballero inauguró la Feria por la salud de mujeres poblanas como parte de las actividades conmemorativas.

José Antonio Martínez, titular de la Secretaría de Salud, informó que pese a la pandemia por COVID-19 no suspendieron los tratamientos y que la feria es para sensibilizar a la población sobre la enfermedad que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

“A nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Mientras que en Puebla la tasa de mortalidad 2020 fue de 14.31 de mujeres en el rango de la misma edad”, indicó.

Destacó la importancia para las mujeres la detección temprana del cáncer de mama para el control y mitigación de la letal enfermedad, pues si es tratada a tiempo, la recuperación es “excelente”.

Por su parte la presidenta honoraria del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Rosario Orozco Caballero resaltó que el sector salud está abierto para todas y todos los poblanos, ya que el objetivo en el actual gobierno es apoyar a las personas que enfrentan una enfermedad.

De igual manera llamó a las mujeres a ejercer el derecho a la salud, a fin de prevenir enfermedades como el cáncer de mama y, pidió al personal médico, atender con humanismo y con cercanía a todas y todos los pacientes.

¿A dónde acudir?

La Feria de la Salud estará en el Zócalo de la ciudad de Puebla a partir del próximo lunes, con horario de atención de 9:00 a 17:00 horas.

Los servicios sin costo son: mastografías, papanicolaou, pruebas de Papiloma Humano (VPH) y de VIH-Sífilis en embarazadas; además habrá tamizaje pregestacional en mujeres en edad fértil y campaña de prevención familiar, así como talleres y conferencias.

