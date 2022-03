Establecidos acusan omisión de Comuna ante problemas con ambulantes en Hospital del Sur

Locatarios de comercios establecidos en las inmediaciones del Hospital General del Sur denuncian problemas con vendedores ambulantes, acusan negligencia del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Los comerciantes formales aseguraron que esperaban una recuperación de sus ventas en las jornadas de vacunación que se han realizado en al interior del Hospital General del Sur.

Sin embargo, señalan que la instalación de vendedores ambulantes en la entrada del nosocomio ha mermado sus ventas.

«Sí vendemos, no voy a decir que no, pero no vendemos más, no vendemos como deberíamos por los ambulantes, nos están quitando mucha clientela, sí no estuvieran, definitivamente nuestras ventas mejorarían»

Comerciante