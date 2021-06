Estado de Puebla se acerca a dos millones de dosis aplicadas, pero aún no hay para cuarentones en la capital

La franja de población de 40 a 49 años que vive en Puebla de Zaragoza tendrá que seguir buscando la manera de sobrevivir sin la vacuna, a pesar de que en el interior del estado sus congéneres ya gozan de la protección del biótico; esto debido a que la semana pasada no se recibieron suficientes vacunas para la jornada, tal como lo confirmó el Secretario de Salud estatal José Antonio Martínez García en conferencia matutina de prensa.

Un millón 923 mil 652 vacunas han sido aplicadas en el estado de Puebla y un millón 473 mil 488 poblanas y poblanos han recibido al menos una dosis.

Infografía de Secretaría de Salud del Gobierno de Puebla

Por otra parte, el secretario de Salud comentó que mañana comienza en 12 puntos de vacunación de la ciudad Puebla la aplicación de segundas dosis de biológico Pfizer para personas de 50 años y más.

Covid-19 se lleva a 12 mil 664 poblanos

En cuanto a muestras procesadas de Covid, se refirió que se han procesado en el estado 145 mil 797 muestras, con un acumulado de casos positivos de 86 mil 875, con 72 casos activos en comparación al jueves por la noche.

Hay en este momento 78 pacientes Covid hospitalizados en 22 municipios, así como 125 pacientes hospitalizados en todo el sector, 21 de los cuáles requieren de ventilación mecánica asistida.

En total se han presentado en el estado de Puebla 12 mil 664 defunciones, nueve de ellas en las últimas 72 horas.

El estado aún se encuentra lejos de la inmunidad de rebaño

El secretario José Antonio Martínez reveló que ya se dispone de los resultados del estudio de inmunidad comunitaria en Puebla.

El estudio lleva por nombre “Detección cualitativa de anticuerpos IGG e IGM de virus SARS-CoV-2 en la población no vacunada”. Los poblanos que integraron el grupo de control son mayores de 15 años, no han sido vacunados y no han sido expuestos a algún paciente que tuvo Covid.

Entre los integrantes de estos grupos de control se encuentran estudiantes de nivel superior, religiosos, un jardín de niños y un grupo de trabajadoras del sector salud que no laboraban en área de atención Covid.

Estas personas produjeron mil 296 muestras de SARS-CoV2, de las cuales 304 fueron positivas, equivalentes al 23.46 por ciento, proporción aún muy lejana del 75 por ciento requerido para alcanzar la «inmunidad de rebaño».

Además, en Puebla capital se han registrado 54 mil 84 casos positivos, lo que corresponde al tres por ciento de la población de Puebla capital, donde ya se han vacunado 396 mil 623 poblanas y poblanos, equivalentes al 20.19 por ciento.