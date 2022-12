Estado de salud de Barbosa es valorado por personal médico

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, está siendo valorado por personal médico por su estado de salud, confirmaron las cuentas oficiales del Ejecutivo local.

A través de redes sociales, el gobierno estatal dio a conocer que el titular del Ejecutivo local se encuentra “estable y sin complicaciones».

El mandatario poblano suspendió la mañana de este martes 13 de diciembre su habitual conferencia de prensa matutina.

Se informó que en el transcurso del día, se comunicará sobre la situación médica del mandatario poblano, “en cuanto haya algo relevante que informar sobre su salud”.

Asimismo, el gobierno estatal hizo un llamado a la ciudadanía a evitar especulaciones.

Cabe señalar que el pasado domingo, durante el evento con motivo de la entrega de patrullas a municipios, Barbosa Huerta dio a conocer que tenía un dolor en el brazo, pero aclaró que no era nada grave.

«Me están dando masajito en mi mano izquierda, no crean que es algo grave, me duele del codo a la mano izquierda, entonces para eso tengo a las señoras que me dan masajito, pero aquí estoy, y voy a estar”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla