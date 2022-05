Estados Unidos flexibilizará algunas sanciones contra Venezuela

Con el fin de promover el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición apoyada por Washington, Estados Unidos informó que este martes flexibilizará limitadamente algunas sanciones contra Venezuela, con estas acciones se busca superar la crisis política, económica y humanitaria.

«Estados Unidos está tomando una serie de medidas a pedido del gobierno interino de Venezuela y la plataforma Unidad de partidos de oposición que negocian con el régimen venezolano, para respaldar su decisión de regresar a la mesa de negociaciones en Ciudad de México», aseguró un funcionario estadounidense de acuerdo con La Jornada.

Dichos cambios permitirán a Chevron Corp. negociar la licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, mencionaron a The Associate Press, estos hablando bajo la condición de anonimato porque no se ha hecho formal.

También se habló de la posibilidad de que Carlos Erik Malpica Flores (exfuncionario de la petrolera y sobrino de la primera dama) sea eliminado de una lista personas sancionadas.

Estas medidas se dan después de que representantes de Biden y Maduro hayan tenido una reunión y se destacara la colación opositora Plataforma Unitaria para discutir un camino qué seguir.

“Son cosas que la Plataforma Unitaria negoció y nos vino a pedir que las hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación”, dijo uno de los funcionarios.

Venezolanos y más de 140 entidades, entre estas el Banco Central de Venezuela, seguirán sancionadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos seguirá prohibiendo las transacciones con el gobierno venezolano y PDVSA dentro de mercados financieros estadounidenses.

Y es que Maduro se encuentra bajo acusación en EU por conspirar para inundar a ese país con cocaína, y «utilizar» al narcotráfico como arma contra Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, entonces suspendió las conversaciones, las cuales se llevaron en Ciudad de México, lideradas por diplomáticos noruegos.

