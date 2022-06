Estados Unidos no respeta la soberanía de países americanos: Citlalli Hernández

Por Xinhua

Para México no es fácil ser vecino de Estados Unidos, país acostumbrado a tratar con «gobiernos débiles» que por lo general solían comportarse como los encargados del «patio trasero«, pero la diferencia es que hoy en día «estamos en la lucha por nuestra soberanía», sostuvo la política mexicana Citlalli Hernández Mora.

La secretaria general del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirmó en entrevista con Xinhua que Estados Unidos, e incluso algunos organismos internacionales, no respetan la soberanía y la no injerencia de países del continente americano, al sentirse «dueños» hasta de la vida de los pueblos ajenos.

«Mientras no haya espacios de cooperación reales, de intercambio, de interlocución y de inclusión, no vamos a poder generar espacios serios, donde podamos plantear las discusiones que nos ocupan y que nos preocupan en todo el continente», expuso Hernández, al cuestionar la posición unilateral de Estados Unidos en las últimas décadas que violenta la no intervención.

Entre algunos de los temas de estas discusiones, la dirigente partidista mencionó el tráfico de armas, el narcotráfico y la cooperación, «en el sentido más profundo de solidaridad entre los pueblos».

Propuso, en ese sentido, la necesidad de crear un espacio continental donde no se excluya a ningún país, como ocurrió en la IX Cumbre de las Américas realizada este mes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que dejó fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

«Si no hay un espacio de respeto, si no se integran todas las naciones, difícilmente vamos a poder enfrentar los retos de todas nuestras naciones del continente» Citlalli Hernández Mora

Secretaria General de Morena

La migración fue uno de los temas que se plantearon durante la IX Cumbre de las Américas, además de firmarse un acuerdo para atender la oleada migratoria en las fronteras entre México y Estados Unidos. Para la también senadora mexicana, la migración se ha vuelto uno de los temas electorales de Estados Unidos, por lo que al final se vuelve un «doble discurso», es decir, por un lado, se busca el voto latino, y por el otro se estigmatiza la migración.

«Me parece que algunas políticas norteamericanas se basan en la hipocresía, es decir, combaten la migración, pero son nuestros migrantes (…) latinoamericanos, centroamericanos y de otras partes del mundo, los que de alguna manera son la fuerza trabajadora de Estados Unidos», añadió la dirigente desde la sede de Morena en la Ciudad de México, capital mexicano.

Tráfico de armas

La dirigente del partido gobernante lamentó en una amplia exposición que Estados Unidos evada sus responsabilidades y que siempre cambie sus posturas en temas que también atañen a ese país como son el tráfico de armas y el combate al narcotráfico.

Hernández consideró que el país norteamericano no ha frenado desde su interior el tráfico de armas, fenómeno que a consideración de la entrevistada crece y contribuye a la ola de violencia en el territorio mexicano, sobre todo por parte del crimen organizado.

La entrevistada sopesó que el país vecino del norte responsabiliza a México del aumento en el trasiego de drogas a esa nación, principal consumidora de estupefacientes.

Las autoridades mexicanas estiman que al menos medio millón de armas fluyen de manera ilegal cada año desde Estados Unidos a las manos de criminales al sur de la frontera entre ambos países, lo que expone a las personas a una violencia armada y diversidad de crímenes.

Demanda contra fabricantes de armas

En este contexto, el Gobierno de México interpuso en agosto del año pasado una demanda en una corte federal de la ciudad estadounidense de Boston contra ocho fabricantes y distribuidores de armas, con el argumento de que incurren en prácticas negligentes e ilícitas que contribuyen al tráfico ilícito.

De acuerdo con Hernández, las expectativas actuales de México se centran en la defensa de la soberanía y la no injerencia de Estados Unidos, así como en la búsqueda de la integración de todo el continente americano.

En México se «está planteando más bien la integración de todo un continente, respetando sus diferencias, incluso ideológicas o de gobierno, para ejercer su máxima expresión de lo que debería de ser la política exterior de colaboración, de solidaridad, de atender problemas de manera conjunta», según la consideración de ella.

Para la dirigente partidista, ese es el planteamiento que conlleva una «posición soberana» y también de «no injerencia» de Estados Unidos y de ninguna nación con otra

