El ENAH estallaría la huelga, si autoridades no hacen caso

Por Francisco Morales / Agencia Reforma

Ante la desatención de las autoridades culturales y la Secretaría de Gobernación, la Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) plantea escalar su protesta a la toma de edificios, museos y zonas arqueológicas.

Asimismo, amagó con paros escalonados y, en última instancia, estallar la huelga.

En un mitin cultural convocado este sábado en el Templo Mayor, estudiantes y profesores de la institución exigieron atención a sus demandas de mayor presupuesto y de garantía de condiciones laborales dignas para docentes, tras una serie de peticiones y reuniones infructuosas.

«Continuaremos con las movilizaciones y, de considerarlo necesario, escalaremos el tono de la protesta en los siguientes días«, leyeron estudiantes de un comunicado signado por la Asamblea General de la ENAH.

«Consultaremos ampliamente a la comunidad de profesores, estudiantes y trabajadores de nuestra escuela para definir y consensuar nuestra ruta de lucha; pasaremos de los mítines y festivales a las marchas y plantones, tomaremos edificios, museos, monumentos y zonas arqueológicas de interés nacional, organizaremos paros escalonados de 24, 48, 72 horas y como última vía estallaremos la huelga de ser necesario».

De acuerdo con los manifestantes, desde el 2018, luego de la toma de las instalaciones de la ENAH durante un mes, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) firmaron una serie de compromisos que, acusan, se han incumplido.

En una pugna que ha durado desde entonces, el conflicto se recrudeció cuando el pasado 29 de diciembre se hizo público que, por políticas de austeridad, el INAH instruía a la Escuela a no recontratar a su personal eventual, orden que afectaría a 350 trabajadores y docentes.

A pesar de que el INAH reviró en esta decisión, la Asamblea de la ENAH ha mantenido sus protestas y, el pasado 19 de enero pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob), que finalmente declinó.

«Si las autoridades no quieren escuchar, haremos que todo retiemble hasta que escuchen; si no pueden resolver, entonces que renuncien. No pediremos permiso para conseguir lo que es justo, porque nuestra historia nos ha dejado claro que los derechos no se mendigan, se ganan en la lucha», advirtieron los estudiantes ante este último revés de la Segob.

En el mitin, en el que hubo lecturas de poesía, música y un mercado de trueque y boteo entre los transeúntes, los estudiantes exigieron mayor presupuesto para la ENAH, la conclusión de las obras pendientes en la escuela, la restitución de apoyos para prácticas de campo y el aumento en los montos de becas, así como una auditoría independiente al INAH.

También presentes en el evento, profesores de la institución demandaron la recontratación inmediata de los profesores despedidos, la regularización del programa para basificar a la planta docente y mejores condiciones laborales en general.

«Hoy estamos viendo que el Templo Mayor se encuentra cerrado, esto desde hace más de un año de que se cayó el techo y de que mucho de la gente que visita este lugar se encuentra con que está cerrado, esto debido a que no hay presupuesto para el INAH», denunció en el lugar la profesora Griselda De Fuentes.

El pasado 6 de enero, tras un mitin en las oficinas del INAH, algunos manifestantes realizaron pintas en el Ángel de la Independencia, que la dependencia calificó como actos vandálicos y que ya fueron borradas.

Foto: Agencia Reforma

