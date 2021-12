Estallido de dos polvorines en Puebla, en menos de 24 horas, suman siete muertos

En menos de 24 horas, en el estado de Puebla, suman siete personas fallecidas y más de una decena de heridos, entre ellos menores de edad, debido a la explosión de dos polvorines que operaban de forma clandestina; uno en la comunidad de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan C. Bonilla, otro en Santiago Tenango en el municipio de Felipe Ángeles.

La secretaría de Gobernación que encabeza Ana Lucía Hill Mayoral tendrá reuniones con 45 ediles de la entidad para iniciar un programa de denuncia ciudadana cuyo propósito será detectar talleres clandestinos de pirotecnia, que aumentan su presencia en la temporada decembrina.

“Es competencia de la Sedena autorizar el funcionamiento de los polvorines, de los lugares donde se elabora pirotecnia. Cuando hablamos de lo que ocurrió en Felipe Ángeles y en Juan C. Bonilla, en las juntas auxiliares respectivas, estamos hablando de lugares que no tenían autorización, funcionaban en la clandestinidad, no tenían autorización”

Luis Miguel Barbosa

Gobernador