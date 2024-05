Expresión «morenacos» muestra enojo de la oposición: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la expresión «morenacos» muestra el enojo y exhiben la hipocresía de la oposición.

Lo anterior, en alusión al candidato panista a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien utilizó el calificativo clasista contra los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un mitin en Zacatlán.

Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que la oposición «muestra el cobre» de cara a la jornada electoral, pues señaló que antes estas expresiones no se hacían públicas.

Aunque evitó mencionar el nombre de Rivera Pérez, a pregunta de la prensa presente en Palacio Nacional, confirmó que hablaba de Puebla.

«El otro día escuchaba yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con procesos electorales, pero hablaba de morenacos (…) Pero todo eso no salía, eso era para sus pláticas, pues no se aguantan, como están enojados enseñan el cobre, pero ganamos, porque es asi como vamos a ir purificando la vida pública, porque si todo eso se mantiene soterrado e impera la hipocresía, pues nunca vamos a poder llevar a cabo la ola de transformación»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México