Este Día de la visibilidad lésbica, celebremos la diversidad con cine

En este 26 de abril, Día de la visibilidad lésbica, se conmemora la lucha y los logros de las mujeres lesbianas, quienes enfrentan la invisibilización y la discriminación tanto dentro de la sociedad en general.

Este día no solo busca destacar la diversidad y la realidad de las mujeres lesbianas, sino también promover la aceptación y el respeto hacia sus identidades y relaciones.

En honor a esta celebración, El Ciudadano México te recomienda algunas películas que abordan este tema controvertido y que ofrecen una visión para entender la situación que viven cientos de personas alrededor del mundo.

Margarita con popote (2014): Dirigida por Shonali Bose, una conmovedora película que relata el viaje emocional de una mujer con parálisis cerebral en busca del amor y la aceptación. Inicialmente, se enamora de un joven, pero la relación se desmorona.

Sin embargo, el destino le reserva una segunda oportunidad cuando conoce a una chica invidente durante un viaje de estudios a Nueva York. Juntas, encuentran el verdadero amor y descubren el significado de la verdadera conexión y la superación personal.

A propósito de Susan Sontag (2014): Esta película documental dirigida por Nancy Kates, retrata la fascinante vida de Susan Sontag, una de las figuras más influyentes del siglo XX, reconocida por su prominencia en los ámbitos de la política y la literatura.

Además de ser una destacada feminista, Sontag dedicó su vida a la defensa de los derechos de la mujer. Esta película autobiográfica ofrece una mirada profunda y cautivadora sobre su legado y su impacto en la sociedad, siendo una obra que sin duda merece ser explorada.

The Same Difference (2015): Dirigida por Nneka Onuorah, esta película documental examina las complejidades dentro de la comunidad Lgbtq+, centrándose en particular en las diferencias entre lesbianas butch y lesbianas femeninas.

La película desafía los estereotipos y prejuicios dentro de la comunidad, promoviendo la aceptación y la comprensión.

Thelma (2017): Esta película dirigida por Joachim Trier, es un thriller psicológico que sigue la historia de Thelma, una joven que descubre poderes sobrenaturales mientras explora su sexualidad.

Aborda temas de represión, identidad y liberación personal, ofreciendo una narrativa única sobre el autodescubrimiento y la aceptación.

Estas películas no solo entretienen, sino que también educan y promueven la empatía hacia las experiencias de las mujeres lesbianas en todo el mundo, reafirmando la importancia de la visibilidad y el respeto hacia todas las identidades dentro de la comunidad Lgbtq+.

Foto: Agencia Enfoque

