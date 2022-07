Este julio concluirán construcción de viviendas tras explosión en Xochimehuacan

La directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia (Sedif), Leonor Vargas Gallegos, informó que el próximo 31 de julio finalizará la construcción de 50 viviendas para afectados de San Pablo Xochimehuacan.

A más de medio año de la explosión de una toma clandestina en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, ubicada al norte de la ciudad de Puebla, la funcionaria estatal indicó que en las próximas semanas comenzará la entrega de viviendas.

No obstante, precisó que de 59 viviendas afectadas sólo fueron reconstruidas 50 debido a que nueve familias se negaron a que sus casas fueran edificadas en otra zona de la ciudad.

Al respecto, Leonor Vargas Gallegos explicó que las nueve familias afectadas se negaron, puesto que querían que sus viviendas fueran reconstruidas sobre las vías del tren y el paso de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual no fue permitido por la autoridad.

“Ellos no aceptaron, no están obligados, nosotros no los podemos obligar, no se podía hacer otra cosa, ellos estaban ocupando el derecho de vía de Pemex, entonces no había manera de construir donde ellos tenían antes su vivienda, y pues por eso no aceptaron la reubicación”