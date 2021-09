Esto no es un error numérico, ni error de captura: PRI pide investigar a fondo elección de Zacapoaxtla

Por Anaid Piñas

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró las resoluciones de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la elección en Zacapoaxtla que ratificó la diputación de Norma Shirley Reyes Cabrera. También anunciaron que interpondrán una denuncia en contra de del Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado (IEE), por presuntas alteraciones del resultado desde el sistema informático.

En rueda de prensa, la presidenta interina del PRI, Christian L. Guzmán Jiménez; el dirigente electo del partido, Néstor Camarillo Medina, el coordinador de bancada del PRI en el Congreso, Jorge Estefan Chidiac; así como los abogados del órgano político se congratularon la resolución del TEPJF.

Al iniciar el discurso, Guzmán Jiménez se dijo orgullosa del actuar del TEPJF, ya que los magistrados federales actuaron apegados a derecho. También agradeció a Estefan Chidiac por estar pendiente de todo el proceso de impugnación.

Camarillo Medina felicitó al equipo jurídico del PRI, en especial al abogado Mario Conde, por exigir que las instancias legales cumplieran con su trabajo; ya que la elección que se peleó en la mesa ya se había ganado en las urnas.

Manifestó su respeto al IEE y al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), pero no compartió la decisión que tomaron respecto a la elección de Zacapoaxtla.

En su intervención Estefan Chidiac reiteró que el PRI es un solo bloque y trabajará con sensibilidad, serenidad y compromiso con el bien de Puebla. Difirió de la opinión del dirigente del partido y recordó que ya se había denunciado “el robo de votos”, modificando desde las computadoras el resultado de la elección.

Jorge Estefan Chidiac anunció que interpondrán una denuncia penal en contra del Consejo Distrital de Zacapoaxtla y exigirá una investigación en contra el candidato de Juntos Haremos Historia, Ebodio de los Santos, por su presunta participación en estas irregularidades.

“Haremos una denuncia penal en contra de las autoridades del Consejo Distrital por la alteración deliberada, a nuestro punto de vista, del cómputo de esta elección, para que quede el mensaje en el estado de Puebla y a todas las autoridades del IEE que cuando alguien comete un delito como este no va a quedar impune. (…) Esto no es un error numérico, ni un error de captura. Esto no es casualidad, ni es error»

Jorge Estefan Chidiac

Coordinador de bancada del PRI en el Congreso