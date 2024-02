Estos seis artistas acompañaron a Usher en el Super Bowl 2024

El Super Bowl 2024 se llevó a cabo el domingo 11 de febrero, donde destacó la actuación sorpresa de Usher, quien no solo deslumbró con su coreografía, sino también con la presencia de seis artistas en el escenario.

Aunque se esperaba la participación de tres artistas invitados por Usher, el rapero sorprendió al sumar más talentos al espectáculo.

Los seis artistas que se unieron a Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024 fueron Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., Will I am, Lil Jon y Ludacris.

Mientras algunos críticos lamentaron que el espectáculo no estuviera a la altura de otros artistas, otros elogiaron las sorpresas que Usher preparó para el Super Bowl 2024.

Además de impresionar con su habilidad para el baile, Usher impactó con la elección de sus compañeros de escenario.

Antes del show de medio tiempo liderado por Usher, se programaron cuatro actuaciones musicales para el Super Bowl 2024.

Reba McEntire, Post Malone y Andra Day están confirmados para presentaciones antes del medio tiempo, mientras que se esperaba la participación de DJ Tiësto, quien finalmente canceló. Además, se anticipa un espectáculo musical de Bob Esponja al inicio del evento.

Foto: Redes

