Estudiante BUAP gana medalla de oro en levantamiento de pesas

María Ximena Fonseca Arriola, estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional de la BUAP, ganó medalla de oro para México en levantamiento de pesas, durante la segunda edición de los FISU America Games 2022, los cuales se están llevando a cabo del 14 al 26 de octubre, en Mérida, Yucatán.

La estudiante de la BUAP participó en la división + 87 kg y tras vencer a Gousse Stephanie, de Estados Unidos, y a Ángela Yazmine Gutiérrez López, de México, obtuvo 214 puntos y se colocó en el primer lugar de su división.

“Este resultado que he obtenido como deportista me llena de orgullo, ya que el camino no ha sido fácil; llevar los entrenamientos junto con el estudio es algo de lo cual me siento muy orgullosa, quiero agradecer a mi entrenadora, Jusset Cárdenas Ferrer, y a mi familia, quienes siempre me han apoyado y me han brindado las herramientas para seguir adelante”

María Ximena Fonseca Arriola

