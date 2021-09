Estudiante del Tec de Monterrey, nominada al Premio Global de la Paz y Humanitario

Por Abraham Reyes

Georgina Martínez Gracida es directora internacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, alumna de la licenciatura en derecho en el Tecnológico de Monterrey y a sus 18 años está nominada al Premio Humanitario y Paz Global 2021 (Global Peace & Humanitarian Award 2021) en la categoría de Servicio Extraordinario. En El Ciudadano tuvimos la oportunidad de conversar con ella, originaria del estado de Oaxaca.

Estamos muy contentos de contar con la oportunidad de conocer acerca de ti y del proyecto por el que fuiste nominada al premio internacional por la paz, así que Georgina, ¡Bienvenida! Y para comenzar por qué no nos cuentas un poco sobre ti, quién eres, qué te gusta hacer y cómo fue que surgió Niñas y Niños al rescate.

—Actualmente tengo 18 años. Estoy cursando el primer semestre de la licenciatura en derecho en el Tecnológico de Monterrey y trabajo en diferentes iniciativas: Niñas y Niños al rescate, Reto Educa, Pet es igual aNutrikids, Regalemos, sonrisas, dona un juguete y la campaña Yo soy Gigi.

Todos los proyectos en los que trabajo están enfocados en mejorar la calidad de vida de los niños de mi estado, en empoderarlos a través de la educación y en demostrar que los niños y jóvenes tenemos la fuerza, la capacidad y el amor para cambiar las cosas.

¿Cuál consideras que es el principal reto de tu proyecto?

—La estigmatización de adultos a jóvenes; a pesar de que vivimos en el Siglo XXI existen muchas personas que piensan que la falta de edad es un problema; a lo largo de mi carrera he recibido muchas críticas, y me he encontrado con que muchas personas me cierran las puertas o no me dan su voto de confianza, pues consideran que no tengo la edad suficiente. Me he enfrentado a muchas personas que no creen en mi proyecto o que simplemente al enterarse de que yo soy quien está al frente pierden todo el interés.

Los invito a ser parte de este gran proyecto @RMJP_Global pic.twitter.com/9ZMYkoULdF — Georgina Mtz-Gracida (@aeertiger) January 24, 2020

Independientemente del premio, ¿qué te gustaría lograr en un futuro con tu proyecto?

—Me gustaría poder replicar mis iniciativas a nivel nacional, convertir esto en algo de gran escala, para seguir incentivando el arte, la cultura, el deporte y el bienestar social y emocional, para que de alguna manera las cosas comiencen a cambiar en el país.

Me gustaría un día poder hacer de esto algo tan grande que opere a nivel internacional, parecido a asociaciones como GreenPeace, cuyo esfuerzo no se queda únicamente en un país o en una zona en específico.

¿Por qué elegiste la educación y la niñez como temas principales para tu trabajo?

—Tuve dos experiencias en la vida que me marcaron y que, según yo, me llevaron a realizar todos estos proyectos. La primera es que cuando tenía 9 años pude ser parte del Noveno parlamento de las niñas y niños de México, ahí me di cuenta de lo importante que era el trabajo de los políticos, además, en esa misma época comenzaron los conflictos con las secciones sindicales de la educación en Oaxaca, por lo que más de 3 millones de niños, como yo, no podían asistir a clases, lo que me hizo preguntarme acerca de todo lo que me habían enseñado sobre el derecho a la educación.

La otra experiencia que cambió mi vida ocurrió en 2015, cuando asistí al concurso juvenil de debate político. Ahí me di cuenta de que me apasionaban temas de interés público, como la economía, el crimen organizado, la educación y la cultura, y reflexioné muchísimo sobre que si yo y otros jóvenes teníamos la información y proponíamos buenas ideas, también teníamos que ser capaces de comunicarlas al mundo, por lo que continué participando en certámenes de debate hasta que a mis 15 años me convertí en campeona nacional de debate juvenil.

¿Qué acciones podemos tomar como ciudadanos para apoyar en estas problemáticas?

—Creo que todos deberíamos ayudar a los más cercanos, predicar con el ejemplo, la diferencia se puede marcar con pequeñas acciones. Estar informados, involucrarnos, ser conscientes. A veces pensamos que es necesario hacer muchas cosas, cuando, en realidad, todos tenemos en nuestras manos la capacidad de demostrar que el mundo puede ser un lugar diferente.

Si pudieras enviar un mensaje y supieras que todo el mundo te va a escuchar ¿Qué dirías?

—Tengo una frase que he creado a lo largo de los años: tal vez un paso no nos lleva a nuestro destino final, pero estamos avanzando y con cada paso nos acercamos más a nuestro destino final; porque todos tenemos un propósito, una meta, algo que realizar y sólo atreviéndonos podremos lograrlo.

Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿cuál sería?

—Cambiaría el egoísmo de las personas, pues creo que ese es el principal problema de la sociedad en la que vivimos y estoy segura de que sin él el mundo sería un mejor lugar para todos.

Háblanos de los logros que ha tenido tu proyecto y de qué forma has podido ayudar a las personas con él.

—A lo largo de mi carrera he tenido muchas satisfacciones que me han llenado de alegría y me permiten seguir adelante, aunque lo que más me hace feliz es saber que estoy inspirando a alguien. Me gusta cuando las personas se me acercan y me dicen “Gigi, gracias a ti me animé a ayudar a alguien”, es entonces cuando me doy cuenta de que lo que hago tiene un impacto en los demás.

Finalmente háblanos de cómo podemos ayudar a tu proyecto.

—Cualquiera puede hacer algo por ayudar a quienes están a su alrededor y, si alguien lo quiere, las puertas de mi proyecto siempre están abiertas a propuestas y colaboraciones, sólo tienen que escribirme a alguna de mis redes sociales y con gusto platicamos sobre proyectos a los que podrían sumarse.

