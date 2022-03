EU sancionará a China si decide apoyar a Rusia

Estados Unidos advirtió ayer al gobierno chino que implementará sanciones si decide apoyar la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

El amago estadunidense se dio durante la reunión entre el asesor de seguridad nacional de EU, Jake Sullivan, y el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, realizada ayer, en Roma, Italia, la cual duró siete horas.

Esto luego de que los diarios estadunidenses The Washington Post y The New York Times informaran, el pasado domingo, que, de acuerdo con funcionarios estadunidenses, Rusia pidió ayuda militar y económica a China.

Ayer, el gobierno ruso negó haber solicitado respaldo y afirmó que tiene suficientes recursos para cumplir todos sus objetivos militares en Ucrania.

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó los informes sobre la ayuda como “desinformación”.

EU amaga con respuesta si China interfiere

En una reunión de alto nivel, funcionarios estadunidenses advirtieron a homólogos chinos que no se quedarán con los brazos cruzados si brindan apoyo económico o militar a las tropas rusas, mientras que el Kremlin afirmó que tiene suficientes recursos para cumplir sus objetivos

ROMA.— En el marco de la reunión entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, en Roma, EU advirtió a China que responderá si ayuda a la invasión rusa de Ucrania.

El encuentro de más alto nivel durante la guerra en Ucrania entre representantes de esas naciones duró siete horas.

El domingo trascendió que Rusia se está quedando sin equipo y que pidió ayuda militar y económica a China, según funcionarios estadunidenses que hablaron con los diarios The Washington Post y The New York Times.

El Kremlin lo negó y afirmó que tiene suficientes recursos militares para cumplir todos sus objetivos.

’’No. Rusia tiene su propio potencial para continuar la operación, la cual, como hemos dicho, avanza según lo planeado y se completará en tiempo y forma’’, aseveró Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó los informes sobre la ayuda como “desinformación”.

El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Ned Price, dijo a la prensa: “Hemos comunicado muy claramente a Pekín que no nos quedaremos de brazos cruzados”.

’’Seguimos de muy cerca en qué medida China u otro país ofrece asistencia a Rusia, sea material, económica o financiera”, agregó.

El mandatario estadunidense, Joe Biden, informó más tarde: “Nos aseguraremos de que Ucrania tenga armas para defenderse de la fuerza invasora rusa. Enviaremos dinero, alimentos y ayuda para salvar vidas ucranianas”.

«Daremos la bienvenida a los refugiados ucranianos con los brazos abiertos”, agregó.

Pausa Técnica

Las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana se reanudaron ayer por videoconferencia, pero el jefe de los negociadores ucranianos, Mykhailo Podoliak, anunció una “pausa técnica” del diálogo, que reanudarán hoy.

En tanto, inciaron en Noruega ejercicios militares de Cold Response, una maniobra conjunta de distintos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Terminarán el próximo 1 de abril.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que más de 40 mil sirios se han registrado para sumarse a las filas rusas y combatir en Ucrania, recogió el medio ucraniano The Kyiv Independent.

Escalan sanciones

El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, pidió al Consejo de Europa que expulse a Rusia de esta organización de defensa de derechos humanos.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia indicó que mañana comunicará su veredicto del procedimiento lanzado por Kiev, que le pidió ordenar a Rusia que detenga su invasión.

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó de un eventual choque entre potencias nucleares, una perspectiva “ahora posible”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, confirmó un cuarta ronda de sanciones contra el Kremlin.

La Unión Europea añadirá al multimillonario Roman Abramovich y a otros magnates rusos en su más reciente lista de sanciones, dijeron dos diplomáticos.

Un total de 862 personas y 53 entidades rusas figuran ya en la lista.

Con información de Excélsior

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com