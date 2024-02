Evacuan a 32 pacientes críticos en «misiones vitales» en Gaza

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes 20 de febrero que en dos misiones vitales en los últimos dos días evacuó a 32 pacientes críticos, entre ellos dos niños, desde el Hospital Nasser en el sur de Gaza.

Se estima que 130 pacientes enfermos y lesionados y al menos 15 trabajadores de la salud se encuentran todavía en el hospital, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic.

La OMS expresó preocupación por su seguridad y bienestar, y advirtió que nuevas afectaciones a la atención médica de enfermos y lesionados podrían conducir a más decesos.

El Hospital Nasser en Khan Younis dejó de funcionar después del ataque militar de Israel del 14 de febrero, luego de una semana de asedio, dijo la agencia de salud de la ONU.

El mencionado nosocomio no tiene electricidad ni agua corriente y los desechos médicos y la basura están generando un caldo de cultivo de enfermedades, dijo la OMS. Tras describir la situación como «desoladora», Chris Black, elemento de personal de la OMS, dijo que el hospital está rodeado de edificios quemados y destruidos, y de pesadas capas de escombros; no hay calle que no esté dañada.

El desmantelamiento y la degradación del Hospital Nasser fue un enorme golpe para el sistema de salud de Gaza, señaló la agencia. Otras instalaciones en el sur han estado funcionando mucho más allá de su capacidad máxima y apenas pueden recibir a más pacientes, agregó.

Jasarevic dijo que la OMS espera ver que el Hospital Nasser y otros centros médicos de Gaza sean protegidos, reconstruidos y adecuadamente abastecidos. Esto sólo se puede lograr con un cese al fuego y el acceso sin obstáculos para trabajadores médicos, pacientes y trabajadores humanitarios, agregó.

La OMS reiteró su llamado para proteger a los pacientes, a los trabajadores médicos, la infraestructura médica y a los civiles.

