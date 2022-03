Exhorta Barbosa a realizar manifestaciones libres de violencia

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a las mujeres participar sin violencia en las diferentes marchas programadas el 8 de marzo, en Puebla, por el Día Internacional de la Mujer.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario hizo un llamado para que las manifestaciones se realicen con “respeto” y de manera “impecable”.

«Pedimos mucho respeto en todas las manifestaciones, no hechos violentos (…). Hay que cuidar a las manifestantes, a la sociedad; y hay que cuidar para que no afecten los monumentos históricos de nuestra ciudad y de todas las ciudades, no se va a agredir a nadie»

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador