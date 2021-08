Exhorta Fiscalía a Mauricio Toledo a no esconderse o huir

Por Gabriel Díaz

Con votos 381 a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, se quedó sin fuero constitucional y ahora podrá ser procesado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Toledo, quien ganó las elecciones en los pasados comicios como candidato a diputado federal por el distrito de San Martín Texmelucan, Puebla, tendría nuevo fuero a partir del 15 de septiembre.

Como parte de la discusión, el Congreso federal convertido en Jurado de Procedencia, permitió la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para presentar datos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de los que se señala a Toledo.

De acuerdo con Rafael Chong Flores, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la fiscalía capitalina, desde que Toledo fungió como jefe delegacional de Coyoacán, su patrimonio creció de manera inexplicable.

“De 2012 a 2019, se halló que Toledo tuvo transacciones bancarias por 20.8 millones de pesos; mientras que en sus declaraciones patrimoniales reportó ingresos por 9.4 millones de pesos; hay una diferencia de 11.4 millones de pesos” Rafael Chong Flores

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la fiscalía capitalina

Por si fuera poco, el fiscal especializado reveló que el diputado federal había huido de México, con destino a Chile.

“Tenemos una información de última hora (…) el diputado Mauricio Toledo abandonó desde el 26 de julio el territorio nacional con destino a la República de Chile. Lo llamamos para que regrese a México y se presente ante las autoridades competentes. Un servidor público honesto no huye ni se esconde” Rafael Chong Flores

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la fiscalía capitalina

En respuesta, Toledo emitió un comunicado en el cual confirmó que no se encuentra en el país:

“Soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación (…), Se equivoca una vez más la Fiscalía General de la Justicia de México en el cumplimiento de sus instrucciones. Los mexicanos entran y salen libremente del país” Mauricio Toledo

Toledo da patadas de ahogado

Previo a que el Congreso de la Unión se instaurara como Jurado de Procedencia, Mauricio Toledo ingresó una solicitud de licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su cargo como diputado federal.

La solicitud, como da muestra él mismo en sus redes sociales, fue aceptada por el Congreso, pues tiene el sello que avala este hecho.

Sin embargo, la discusión de la licencia de Toledo no fue sumada al orden del día, por lo que quedó fuera de ser dictaminada. Es decir, no se autorizó y por lo tanto el diputado no consiguió su licencia.

Quien sí estuvo presente durante la discusión del desafuero fue Epigmenio Mendieta Valdés, abogado del diputado federal.

El representante del legislador calificó el proceso de ser una revancha y llamó a las y los legisladores a “ser garantes de la inmunidad procesal de sus integrantes”.

“Lo que hoy se va a decidir es una venganza de carácter político y todo este proceso empezó como una rivalidad” Epigmenio Mendieta Valdés

Abogado de Mauricio Toledo

Asimismo, la bancada del PT avanzó en bloque al estrado y desde ahí expresó que “hay un profundo desaseo en cómo se ha manejado el proceso”, y dijo que el “juicio” —aunque la Cámara no tiene facultades de enjuiciar— tiene “antecedentes irregulares”.

